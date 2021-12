'बॉब बिस्वास' में अभिषेक बच्चन की अदाकारी देख अमिताभ ने की बेटे की तारीफें, बोले- 'अब तो पूरी दुनिया..'

किसी भी पिता का सीना उस वक्त चौड़ा हो जाता है, जब उसका बेटा अच्छा काम करता है. ऐसा ही इन दिनों महानायक अमिताभ बच्चन (Amitabh Bachchan) महसूस कर रहे हैं. फिल्म ‘बॉब बिस्वास’ (Bob Biswas) में अभिषेक बच्चन (Abhishek Bachchan) की काम की तारीफ हर कोई कर रहा है. ऐसे में एक पिता को तो खुशी महसूस होगी ही. खुद अमिताभ बच्चन को भी फिल्म ‘बॉब बिस्वास’ में अभिषेक का काम बेहद पसंद आया है. लिहाजा, अपने बेटे की फिल्म को प्रमोट करने में ‘बिग बी’ कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं. जैसा सभी जानते ही हैं कि अमिताभ सोशल मीडिया में बेहद एक्टिव रहते हैं. और हमेशा अपने फैंस के लिए पोस्ट करते रहते हैं. इसी क्रम में उन्होंने बैंक ऑफ बड़ौदा (Bank Of Baroda) के एक होर्डिंग की फोटो को शेयर किया है.

अमिताभ ने कहा ‘जनता जनार्दन होती है’

अमिताभ बच्चन (Amitabh Bachchan) ने अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम पर बैंक ऑफ बड़ौदा के जिस होर्डिंग की तस्वीर को शेयर किया है उस पर ‘बॉब वर्ल्ड’ (Bob World) लिखा है. अब आप समझ गए होंगे की आखिर क्यों महानायक ने इस होर्डिंग की फोटो पोस्ट की है. अभिषेक बच्चन की फिल्म ‘बॉब बिस्वास’ से इसे जोड़ते हुए अमिताभ बच्चन ने इसे शेयर किया है. पोस्ट के साथ उन्होंने बड़े ही सुंदर शब्दों में कैप्शन लिखा है, ‘ ये तो जग ज़ाहिर है रे , जनता जनार्दन होती है रे, अब तो पूरा world कहे रे, ये किसी companion की नहीं होती रे !!! अमिताभ के इस पोस्ट पर फैंस जमकर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं.

‘बिग बी’ को भाया अभिषेेक का काम

इससे पहले अमिताभ बच्चन ने फिल्म ‘बॉब बिस्वास’ में अभिषेक बच्चन के अभिनय की तारीफ कर चुके हैं. अमिताभ ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट किया था, जिसमें उन्होंने अपने पिता और कवि हरिवंश राय बच्चन की एक कविता को भी पोस्ट किया था. इसमें लिखा, ‘मेरे बेटे, बेटे होने से उत्तारिधिकारी नहीं होंगे. जो मेरे उत्तराधिकारी होंगे, वो मेरे बेटे होंगे. हरिवंश राय बच्चन, मेरा बेटा मेरा उत्तराधिकारी.’

T 4114 – “मेरे बेटे, बेटे होने से मेरे उत्तराधिकारी नहीं होंगे ।

जो मेरे उत्तराधिकारी होंगे, वो मेरे बेटे होंगे ।”

~ हरिवंश राय बच्चन

मेरा बेटा, मेरा उत्तराधिकारी .. My pride, my son , my inheritor

Video Poem Courtesy : EF P. Ahuja pic.twitter.com/y4drhSQ2f8

— Amitabh Bachchan (@SrBachchan) December 1, 2021