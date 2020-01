Ananya Pandey complaining about nepotism and Sidhant Chaturvedi ending her existence with one line 😭 look at her reaction lol pic.twitter.com/hX2R7Jc1F7 — Devdas (@shahrukhdevdas) January 1, 2020



बॉलीवुड में 'नेपोटिज्‍म' की बहस काफी पुरानी है. अक्‍सर इस मुद्दे पर कई सितारे अपनी राय रखते नजर आते हैं. ऐसा ही चंकी पांडे (Chunky Pandey) की बेटी एक्‍ट्रेस अनन्‍या पांडे (Ananya Pandey) ने अपने एक हालिया इंटरव्‍यू में भी किया. लेकिन अपने स्‍ट्रगल के बारे में बात करते हुए 'कॉफी विद करण' (Koffee With Karan) का नाम लेने वाली अनन्‍या को इस लंबे-चौड़े जवाब के बाद 'गली बॉय' के एक्‍टर की एक लाइन ने सब का दिल जीत लिया. 'गली बॉय' (Gully Boy) में एमसी शेर का किरदार निभाने वाले एक्‍टर सिद्धांत चतुर्वेदी (Siddhant Chaturvedi) ने अनन्‍या की बात पर एक ऐसी लाइन बोली की सोशल मीडिया पर लोग सिद्धांत की तारीफ करते हुए नहीं थक रहे हैं.दरअसल हाल ही में न्‍यूज 18 के शो ''द न्‍यूकमर राउंडेबल 2019 विद राजीव मसंद' पर 2019 में लॉन्‍च हुए सितारे अनन्‍या पांडे, सिद्धांत चतुर्वेदी, तारा सुतारिया, विशाल जेठवा, अभिमन्‍यू दासानी गीतिका विद्या और सलोनी बत्रा नजर आए. यहां राजीव मसंद ने अनन्‍या पांडे और भाग्‍यश्री के बेटे अभिमन्‍यू दसानी से पूछा कि क्‍या आपके माता-पिता, जो पहले इस इंडस्‍ट्री का हिस्‍सा रह चुके हैं, ने आपको इस इंडस्‍ट्री के फेलियर और यहां की चीजों के लिए तैयार किया है.इस पर जवाब देते हुए अनन्‍या ने कहा, 'उन्‍होंने कुछ कहा नहीं, लेकिन मैं इसे घर पर देख सकती हूं. हर कोई सोचता है कि ये सब बहुत ग्‍लैमरस है और मुझे काफी आसानी से मिल गया. लेकिन मैं इस बात के लिए काफी गर्व महसूस करती हूं कि मैं अपने पिता की बेटी हूं. अगर कोई मुझे नेपोटिज्‍म के लिए नफरत करता है तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं इस बात पर शर्म महसूस करूंगी कि मैं चंकी पांडे की बेटी हूं. उन्‍होंने बहुत कठिन मेहनत की है और आज भी कर रहे हैं. मैं इस बात पर कभी शर्म नहीं करूंगी.' अनन्‍या ने आगे कहा, ' मैं हमेशा से ही एक एक्‍टर बनना चाहती थी और ये मेरा भी सपना था. लेकिन क्‍योंकि मेरे पिता भी एक्‍टर हैं, मैं सिर्फ इसलिए इस प्रोफेशन को न नहीं कह सकती. जैसे मेरे पिता कभी धर्मा प्रोडक्‍शन की फिल्‍मों में नहीं नजर आए, वो कभी कॉफी विद करण पर नहीं गए... मुझे लगता है कि ये सब उतना आसान नहीं है, जितना लोग समझते हैं. हर किसी का अपना संघर्ष है..'अनन्‍या की इस बात पर सिद्धांत कहते हैं, 'हर किसी का अपना सफर होता है, बस अंतर यही है कि जहां हमारे सपने पूरे होते हैं, वहां इनका स्‍ट्रगल शुरू होता है.' सिद्धांत की इस बात पर न केवल वहां बैठे सभी सितारे हां में हां मिलाते नजर आए, बल्कि इंटरनेट पर भी उनकी खूब तारीफ हो रही है.अनन्‍या पांडे को अपने स्‍ट्रगल में 'काफी विद करण' पर आने की बात कहने के लिए भी खूब ट्रोल किया जा रहा है.बता दें कि अनन्‍या पांडे इस साल 'स्‍टूडेंट ऑफ द ईयर 2' से बॉलीवुड में आई हैं. ये फिल्‍म करण जौहर के धर्मा प्रोडक्‍शन में बनी है. साथ ही अपनी फिल्‍म की रिलीज से पहले ही अनन्‍या पांडे करण जौहर के चैट शो 'कॉफी विद करण' में नजर आ चुकी हैं.