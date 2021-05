फिल्म इंडस्ट्री में अनन्या पांडे ने पूरे किए दो साल, कहा- सफर में साथ देने वालों का शुक्रिया

बॉलीवुड एक्ट्रेस अनन्या पांडे (Ananya Panday) ने टाइगर श्रॉफ और तारा सुतारिया के साथ 2019 में पहली फिल्म 'स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2' (Student of the Year 2) से फिल्मी सफर शुरू किया . अपनी हर फिल्म में चैलेंजिग रोल प्ले करने वाली अनन्या ने इंडस्ट्री में 2 साल पूरे कर लिए. इन दो सालों में एक्ट्रेस को आगे बढ़ते हुए और एक शानदार अदाकारा के रूप में बेहद पसंद किया गया.अनन्या पांडे (Ananya Panday) ने अपने इंस्टाग्राम पर अपने फिल्मी सफर को दिखाते हुए कुछ खास पलों को फैंस के साथ शेयर किया है. अनन्या ने इंस्टा स्टोरी पर अपने फिल्मी सफर में साथ देने वालों का शुक्रिया अदा किया है. इंस्टा स्टोरी पर लिखा है, "Forever grateful for the love that pours in everyday. #2YearsOfSOTY2".टाइम्स से बात करते हुए अनन्या पांडे ने कहा ‘पिछले दो सालों का शानदार सफर रहा है. मैं वास्तव में बहुत आभारी और धन्य हूं जो अपने सपने को जी रही हूं. अपने आस-पास के सभी लोगों के प्यार, प्रोत्साहन, ज्ञान और सलाह के बिना यहां होना संभव नहीं था. उन सभी तकनीशियन, निर्देशकों, डीओपी और एक्टर की हमेशा आभारी हूं, जिनके साथ मैंने काम किया, क्योंकि मैंने उनमें से हर एक से बहुत कुछ सीखा है, जिसे मैं हमेशा याद रखूंगी. यह सब मेरे प्रशंसकों के बिना संभव नहीं था. अपना असीम प्यार मुझे पर हर दिन बरसाते रहते हैं. जो मुझे दोगुना काम करने के लिए प्रेरित करता है. मुझे उम्मीद है कि मैं आगे भी कड़ी मेहनत करती रहूंगी, अपने आप को चुनौती देती रहूंगी. कभी भी सीखना बंद नहीं करूंगी और फिल्म के सेट पर और भी बहुत सारे एडवेंचर के लिए तैयार हूं’.इसके साथ ही कोरोना महामारी के बीच परेशान लोगों के लिए प्रार्थना करते हुए अनन्या पांडे कहती हैं कि 'यह बहुत कठिन समय है, ईश्वर करे सब जल्द से जल्द ठीक हो जाए'.