Liger: 'हॉलीवुड जा रही हूं' डायलॉग पर ट्रोल हुईं अनन्या पांडे, यूजर बोले- 'पहले एक्टिंग तो सीख लो दीदी'

पुरी जगन्नाथ की साउथ सुपरस्टार विजय देवरकोंडा (Vijay Deverakonda) और अनन्या पांडे स्टारर ‘लाइगर’ (Liger) ने कुछ दिनों पहले ही बड़े पर्दे पर दस्तक दी है. फिल्म जब से रिलीज हुई है, इसे मिले-जुले रिएक्शन मिल रहे हैं. इस बीच फिल्म पर कई मीम्स भी वायरल हो रहे हैं. खासकर अनन्या पांडे (Ananya Panday) एक बार फिर ट्रोल्स के निशाने पर हैं. लाइगर की लीड एक्ट्रेस अनन्या पांडे की एक्टिंग को लेकर नेटिजंस उन्हें खूब ट्रोल कर रहे हैं. लाइगर से अनन्या का एक डायलॉग भी यूजर्स के बीच मजाक का विषय बन गया है. कई का कहना है कि उन्हें अभी एक्टिंग सीखने की जरूरत है.

दरअसल, फिल्म से अनन्या और विजय देवरकोंडा का एक सीन सोशल मीडिया पर छाया है, जिसमें अभिनेत्री अपने एक्टिंग करियर के लिए हॉलीवुड जाने की बात कह रही हैं. अनन्या कहती हैं- ‘मैं एक स्टार हूं, मैं अपने एक्टिंग करियर को आगे बढ़ाने के लिए हॉलीवुड जा रही हूं.’ इसी डायलॉग के लिए चंकी पांडे की बेटी को अब जमकर ट्रोल किया जा रहा है.

#LigerDisaster Peaked here, #AnanyaPanday going to Hollywood Next: pic.twitter.com/hAxksHdnLF

