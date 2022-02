'थार' में होगा अनिल कपूर और हर्षवर्धन का आमना-सामना, फिल्म का First Look आया सामने

Welcome 3: फैंस को हंसाने फिर आ रहे हैं उदय और मजनू भाई, स्क्रिप्ट हुई पूरी

Film ‘Thar’ First Look Out: अनिल कपूर (Anil Kapoor) और उनके बेटे हर्षवर्धन कपूर (Harshvardhan Kapoor) की मोस्ट अवेटेड फिल्म ‘थार (Thar)’ का फर्स्ट लुक सामने आ चुका है. इस फिल्म में अनिल और हर्षवर्धन आमने-सामने होंगे. फिल्म के फर्स्ट लुक को अनिल कपूर और हर्षवर्धन दोनों ने अपने-अपने इंस्टाग्राम पर शेयर किया है.

फिल्म से न सिर्फ अनिल कपूर और हर्षवर्धन का लुक सामने आया है, बल्कि फातिमा सना शेख का लुक भी सामने आ चुका है. फिल्म के फर्स्ट लुक को ही देखकर पता चलता है कि यह फिल्म ओटीटी पर दर्शकों का जमकर मनोरंजन करने वाली है. बता दें, यह फिल्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज होने वाली है, हालांकि अभी तक फिल्म की रिलीज डेट के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई.

अनिल और हर्षवर्धन ने अपने-अपने पोस्ट में बस इतना ही लिखा है कि जल्द ही यह फिल्म रिलीज होगी. अनिल कपूर ने अपने पोस्ट में लिखा, ‘रेगिस्तान के रेत में दबे राज भी अब कानून के इन लंबे हाथों से नहीं बच पाएंगे. ‘थार’ देखिएगा जरूर…. आ रहा है जल्द ही, नेटफ्लिक्स पर.’

वहीं, हाल ही में खबर आई थी कि अनिल कपूर और हर्षवर्धन इस समय फातिमा सना शेख के साथ फिल्म ‘थार’ की शूटिंग कर रहे हैं, जिसका डायरेक्शन राज सिंह चौधरी कर रहे हैं. राज सिंह चौधरी ने अनुराग कश्यप की फिल्म ‘गुलाल’ में लीड रोल निभाया था. फिल्म की शूटिंग राजस्थान के कई जिलों में हुई है.

बता दें, इससे पहले अनिल और हर्षवर्धन को साथ में ‘AK Vs AK’ में भी देखा गया था. उस फिल्म में हर्षवर्धन का छोटा सा रोल था, लेकिन दर्शकों को वो पसंद आया था. अनिल कपूर की रणबीर कपूर के साथ फिल्म ‘एनिमल’ भी आने वाली हैं. फिल्म में वे रणबीर के फादर का रोल प्ले करने जा रहे हैं. इसके अलावा ‘एनिमल’ में परिणीति भी खास रोल में दिखेंगी.

खबर ये भी थी कि ‘थार’ से पहले अनिल और हर्षवर्धन ओलंपिक गेम्स में स्वर्ण पदक जीतने वाले निशानेबाज अभिनव बिंद्रा पर बनने वाली बायोपिक में नजर आने वाले थे, लेकिन यह बायोपिक ठंडे बस्ते में चली गई. अभिनव बिंद्रा की बायॉपिक को डायरेक्टर कन्नन अय्यर बनाने वाले थे, जो पहले फिल्म ‘एक थी डायन’ का डायरेक्शन कर चुके हैं. मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक फिल्म में हर्षवर्धन कपूर अभिनव बिंद्रा, जबकि अनिल कपूर उनके पिता का किरदार निभाने वाले थे.

