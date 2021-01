अनिल कपूर दिशा पाटनी को बताया टाइगर श्रॉफ की 'वो', कपिल शर्मा शो में खोली पोल

View this post on Instagram A post shared by Sony Entertainment Television (@sonytvofficial)

बॉलीवुड एक्टर अनिल कपूर (Anil Kapoor) हाल ही में टीवी जगत के फेमस रियेलिटी शो 'द कपिल शर्मा शो (The Kapil Sharma Show)' के सेट पर नजर आए. जहां, उन्होंने अपना बर्थडे केक भी कट किया. इसके साथ ही उन्होंने हाल ही में नेटफ्लिक्स (Netflix) पर रिलीज AK Vs AK की सक्सेस भी सेलिब्रेट की. अनिल कपूर ने अपनी AK Vs AK की टीम की तारीफ करते हुए बताया कि यह फिल्म उन्होंने मात्र 21 दिनों में शूट की है. फिल्म को दर्शकों की तरफ से भी अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है, जिसे लेकर अनिल कपूर भी काफी खुश हैं.इस बीच कपिल शर्मा से बात करते हुए अनिल कपूर ने अपनी फिटनेस पर भी चर्चा की और अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को लेकर कई बातें कीं. लेकिन, इस दौरान उनके मुंह से कुछ ऐसा निकल गया, जिसे सुनने के बाद टाइगर श्रॉफ और दिशा पाटनी के फैन काफी खुश होंगे. बातों-बातों में अनिल कपूर ने दिशा और टाइगर श्रॉफ के रिलेशनशिप पर मुहर लगा दी है और यह सब तब हुआ, जब अनिल कपूर अपनी फिटनेस को लेकर चर्चा कर रहे थे.दरअसल, अनिल कपूर से कपिल शर्मा ने उनकी फिटनेस का राज पूछते हुए ये सवाल कर लिया की वह अपने आपको कैसे फिट रखते हैं और किसकी डाइट फॉलो करते हैं. इस पर अनिल कपूर ने पहले तो टाइगर श्रॉफ का नाम लिया, लेकिन फिर अपनी बात को ठीक करते हुए उन्होंने कहा- 'मैंने अभी तक टाइगर श्रॉफ के साथ काम नहीं किया है, लेकिन उसकी जो वो है (दिशा पाटनी) मैंने फिट रहने के लिए उसकी डाइट चुरा ली.'