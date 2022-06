Video: अनिल कपूर ने नीतू संग किया दिवंगत ऋषि कपूर के गाने पर डांस, 'राम लखन' के सॉन्ग पर किए हुक स्टेप

अनिल कपूर और नीतू कपूर (Neetu Kapoor) इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म जुग जुग जियो के प्रमोशन में लगे हुए हैं. वह देश के अलग-अलग हिस्सों में फिल्म का प्रचार करने के लिए ट्रैवल कर रहे हैं. अनिल और नीतू ने प्रमोशन के दौरान ‘एक मैं और एक तू’ सॉन्ग पर डांस किया. यह सॉन्ग दिवंगत ऋषि कपूर और नीतू कपूर पर फिल्माया गया था. ट्रेड एनालिस्ट रमेश बाला ने इस नीतू- अनिल के डांस वीडियो को शेयर किया है. शेयर किए गए एक वीडियो में, नीतू और अनिल को कियारा आडवाणी, वरुण धवन और मनीष पॉल के साथ एक मंच पर देखा जा सकता है.

बता दें कि ‘एक मैं और एक तू’ सॉन्ग साल 1975 में आई फिल्म ‘खेल खेल में’ का सॉन्ग है, जिसमें नीतू कपूर और उनके दिवंगत पति ऋषि कपूर थे. वीडियो में, अनिल कपूर (Anil Kapoor) को लिप-सिंक करते और गाने से ऋषि के एक स्टेप को करते हुए देखा गया. नीतू भी अनिल के साथ इस सॉन्ग पर डांस करते हुए नजर आईं. अनिल की एनर्जी और नीतू की परफॉर्मेंस इवेंट में मौजूद ऑडियंस को क्रेजी कर दिया.

#AnilKapoor and #Neetu Kapoor’s energetic dance on iconic song Ek main aur ek tu in Delhi during #JugJuggJeeyo promotion pic.twitter.com/U1xKX4f9R5

— Ramesh Bala (@rameshlaus) June 20, 2022