अनिल कपूर थे इस एक्ट्रेस पर फिदा, 'प्यार' के लिए पत्नी सुनीता को छोड़ने के लिए थे तैयार!

अनिल कपूर (Anil Kapoor) बॉलीवुड वो एक्टर हैं जो 64 साल की उम्र में बॉलीवुड के यंग एक्टर्स को कांटे की टक्कर देते हैं. सोशल मीडिया (Social Media) पर वह काफी एक्टिव रहते हैं और अक्सर अपनी हाजिर जवाबी से लोगों को हंसने पर मजबूर कर देते हैं. हाल ही में अनिल कपूर एक बार फिर सुर्खियों में आ गए, जब उन्होंने अपनी पत्नी सुनीता कपूर (Sunita Kapoor) को छोड़ने की बात कह डाली. अनिल ने अपने दिल की ये बात फिल्ममेकर करण जौहर (Karan Johar) के टॉक शो में कही थी. अनिल किसके दीवाने हैं, ये जान आप भी हैरान हो जाएंगे.

इस एक्ट्रेस के प्यार में लट्टू थे अनिल कपूर

करण जौहर (Karan Johar) के टॉक शो ‘कॉफी विद करण (Koffee With Karan)’ में सेलेब्स आते हैं, जिनसे बी-टाउन के सेलेब्स के साथ करण जबरदस्त सवाल करते हैं. 12 दिसंबर, 2010 को करण एक एपिसोड लेकर आए थे, जिसमें अनिल कपूर (Anil Kapoor), संजय दत्त (Sanjay Dutt) और कंगना रनौत (Kangana Ranaut) करण के शो में पहुंचे थे. इस शो के दौरान उन्होंने बताया था कि वह किसके प्यार में अरेस्ट हैं.

कंगना के लिए सुनीता को छोड़ने के लिए तैयार

दरअसल, शो के दौरान अनिल कपूर से करण ने ‘रैपिड फायर राउंड’ के दौरान पूछा था कि ऐसी कौन सी महिला है, जिसके लिए वो अपनी पत्नी सुनीता को भी छोड़ सकते हैं. इसके बाद अनिल कपूर ने तुरंत कंगना रनौत की तरफ देखा और उनका नाम ले लिया. इसके बाद करण जौहर ने कंगना रनौत से कहा कि आपको चिंता करनी चाहिए.

पत्नी सुनीता से बेहद प्यार करते हैं अनिल

इस वीडियो के वायरल होने के बाद अनिल और सुनीता कपूर के बीच अलगाव की खबरें आने लगी थीं, लेकिन ये सिर्फ मजाक था, जो ‘रैपिड फायर राउंड’ के दौरान अनिल ने किया था. अनिल अपनी पत्नी से बेहद प्यार करते हैं.

3 grown men bullying a young self made actress #Kangana so brazenly trying to insinuate things. How embarassed are you after this @AnilKapoor @duttsanjay ? But the girl comes back and nails it! pic.twitter.com/tMIiQBEqiR

— Maya (@Sharanyashettyy) July 18, 2020