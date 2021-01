अंकिता लोखंडे के शेयर करते ही वायरल हुई सुशांत सिंह राजपूत की तस्वीर, फैंस ने की थी डिमांड

'मणिकर्णिका' और 'बागी 3' जैसी फिल्मों में नजर आ चुकींने इंस्टाग्राम पर 'आस्क मी एनीथिंग' (Ask Me Anything) सेशन कर फैन्स को अपने अपकमिंग प्रोजेक्ट के बारे बताया. इसके अलावा फैन्स के कुछ सवालों के जवाब भी दिए. सेशन में अंकिता नेसे जुड़ी यादें और कुछ अनदेखी तस्वीर भी शेयर कीं. अंकिता की शेयर की पहली तस्वीर वीडियो चैट का एक स्क्रीनशॉट है, जिसमें सुशांत एयरपोर्ट पर एक बैग लेकर मुस्कुराते हुए और अंकिता से खुशी से बात करते दिख रहे है. दूसरी फोटो सुशांत और अंकिता की डांसिंग की है, अंकिता ने यह फोटो को कैप्शन दिया, "प्यार करते रहो और उसके और उसके परिवार के लिए प्रार्थना करते रहो.सुशांत सिंह राजपूत और अंकिता लोखंडे करीब 6 साल रिलेशनशिप में रहे, दोनों शादी भी करने वाले थे लेकिन कुछ कारणों से दोनों का ब्रेकअप हो गया था. अंकिता ने बताया था कैसे सुशांत की मौत ने उनको तोड़ दिया. जिसके बाद वह फिर से आगे बढ़ने की कोशिश कर रही हैं. वह सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं और सुशांत से जुड़ी यादें फैन्स के साथ शेयर करती रहती हैं. उन्होंने इंस्टाग्राम पर 'आस्क मी एनीथिंग' सेशन के दौरान अपने साथ सुशांत और विकी जैन की अनदेखी तस्वीरें शेयर की. इस बीच अंकिता की विकी जैन से शादी की खबरें आ रही थीं.अंकिता से एक फैन ने उनकी और सुशांत की यादों के बारे में पूछा. अंकिता ने वीडियोकॉल का स्क्रीनशॉट शेयर करते हुए कहा कि जब वह 'धोनी' की शूटिंग कर रहे थे, तब वो अक्सर वीडियोकॉल करते थे. वहीं विकी जैन के बारे में उन्होंने लिखा कि वह उनको पाकर खुद को लकी समझती हैं. एक फॉलोअर ने अंकिता से विकी जैन के साथ अनदेखी तस्वीर मांगी तो उन्होंने किस वाला फोटो भी शेयर किया.