'जवानी जानेमन' का एक और पोस्टर हुआ रिलीज, कल आएगा फिल्म का ट्रेलर

View this post on Instagram



Here’s debutante #AlayaFurniturewala’s first look from #JawaaniJaaneman. The young actor will be playing the role of #SaifAliKhan’s daughter in the film. @bollywood_exp . . . . . #bollywoodexpress #bollywood_exp #msalamofficial #dancer @alaya.f #Bollywood #sarfarazalam #jawanijaneman