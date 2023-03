अनुपम खेर ने रोते हुए बताई 45 साल की दोस्ती की दास्तां, कहा-'आदत बन गया था सतीश कौशिक, रोज सुबह 8 बजे...'

मुंबई. बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता सतीश कौशिक (Satish Kaushik) के चले जाने की बात पर अब भी कोई यकीन नहीं कर पा रहा है. खासकर उनसे जुड़े लोगों के सामने उनका हंसता चेहरा आ रहा है. सतीश के यूं अलविदा कहने से सबसे ज्यादा आहत उनके दोस्त अनुपम खेर (Anupam Kher) लग रहे हैं और वे उनके जाने के सच को स्वीकार करने की कोशिश कर रहे हैं. इसके लिए हाल ही अनुपम ने ट्विटर के जरिए अपना दुख फैंस के साथ शेयर किया और इस दौरान उनके आंसू छलक पड़े. अनुपम का कहना था कि जिंदगी तो हर हाल में आगे बढ़ानी है…

सतीश कौशिक का 9 मार्च को 66 की उम्र में निधन हो गया. उनके मैनेजर संतोष राय के अनुसार सतीश ​बिल्कुल ठीक थे और करीब 9:30 बजे सोने चले गए थे. रात 12:10 पर उन्होंने बैचेनी की शिकायत करते हुए मैनेजर को फोन किया था. इसके बाद जब उन्हें अस्पताल ले जाया गया तो डॉक्टर्स ने उन्हें मृत घोषित कर दिया.

तुम हमेशा मेरे जीवन का…

अनुपम खेर और सतीश ने एक्टिंग की यात्रा एक साथ ही शुरू की थी. अनुपम होस्टलर थे और वे अक्सर सतीश के घर ही खाना खाया करते थे. अनुपम ने ट्विटर पर जो वीडियो शेयर किया है, उसके साथ कैप्शन में लिखा, ‘लैटर टू माय फ्रेंड! माय डियरेस्ट सतीश कौशिक! तुम हमेशा मेरी जिंदगी में शामिल रहोगे लेकिन मुझे आगे बढ़ना पड़ेगा ताकि तुम्हारी यादों को जिंदा रख सकूं. जिंदगी तो आगे बढ़ानी पड़ती है…, मैं जिंदगी को आगे बढ़ा रहा हूं मेरे दोस्त…, तुम हमेशा मेरे जीवन का एक अहम हिस्सा बने रहोगे…’

Letter to my FRIEND!!

My dearest #SatishKaushik!

You will always be part of my life. But I need to move on…. In order to keep your memory alive…… ज़िंदगी तो आगे बढ़ानी पड़ती है…. मैं ज़िंदगी को आगे बढ़ा रहा हूँ मेरे दोस्त….. तुम हमेशा मेरे जीवन का एक अहम हिस्सा बने रहोगे…… https://t.co/iykhPMfvBE pic.twitter.com/OMjOOZ0VsH

— Anupam Kher (@AnupamPKher) March 10, 2023