क्या The Kashmir Files विवाद पर कपिल शर्मा ने बताया आधा सच? अनुपम खेर के ट्वीट ने खोली पोल!

मुंबईः कॉमेडियन कपिल शर्मा (Kapil Sharma) इन दिनों विवेक अग्निहोत्री (Vivek Agnihotri) की हालिया रिलीज फिल्म ‘द कश्मीर फाइल्स’ (The Kashmir Files) को लेकर चर्चा में हैं. फिल्म के प्रमोशन को लेकर गर्माया विवाद है कि थमने का नाम ही नहीं ले रहा. हाल ही में द कश्मीर फाइल्स के निर्देशक विवेक अग्निहोत्री ने बताया था कि कपिल शर्मा ने फिल्म में किसी बड़े स्टार के ना होने के कारण अपने शो (The Kapil Sharma Show) में फिल्म को प्रमोट करने से इनकार कर दिया था. जिसके बाद फिल्म के बॉयकॉट की मांग उठने लगी. कपिल शर्मा ने फिल्म को प्रमोट करने से क्या सच में इनकार किया है, ये अब बड़ा सवाल बन चुका है. जिसका जवाब तमाम दर्शक जानना चाहते हैं.

सोमवार को कपिल शर्मा ने अनुपम खेर के एक इंटरव्यू की वीडियो क्लिप शेयर की थी, जिसके साथ उन्होंने अनुपम खेर को शुक्रिया कहा था. कपिल ने इंटरव्यू के कैप्शन में लिखा- ‘अनुपम खेर पाजी इन गलत आरोपों पर से पर्दा उठाने के लिए आपका बहुत-बहुत शुक्रिया. और उन सब दोस्तों का भी शुक्रिया जिन्होंने बिना सच जाने मुझे इतनी सारी मोहब्बत दी. खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए.’ कपिल का शेयर किया वीडियो और कैप्शन देखने के बाद अनुपम खेर ने भी इस पर प्रतिक्रिया दी है.

अनुपम खेर के रिएक्शन के बाद अब विवाद में नया मोड़ आ गया है. जहां इस वीडियो के बाद कपिल शर्मा को फैंस ने क्लीन चिट दे दी, वहीं अब जब अनुपम खेर ने खुद इस वीडियो पर प्रतिक्रिया दी है तो इस मामले ने फिर नया मोड़ ले लिया है. यूजर फिर कन्फ्यूज हो गए हैं कि आखिर सच क्या है और झूठ क्या. क्या कपिल शर्मा ने जनता के सामने सिर्फ आधा सच रखा है?

Dear @KapilSharmaK9 ! I wish you had posted the full video and not the half truth. The entire world is celebrating, you also celebrate tonight. Love and prayers always! 🙏🌈 https://t.co/QS3i5tIzh8

— Anupam Kher (@AnupamPKher) March 15, 2022