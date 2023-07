मुंबई. अनुपम खेर (Anupam Kher) मनोरंजन की दुनिया में लंबे अर्से से शामिल हैं. उन्होंने छोटे बड़े कई यादगार किरदार निभाए हैं. कलाकार के तौर पर उनकी खासियत है कि वे अपने किरदारों से दर्शकों के दिलों में जगह बना लिया करते हैं. अनुपम अपने करियर की 539वीं फिल्म कर रहे हैं और इसे लेकर वे खासे उत्साहित हैं. अनुपम ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर अपनी आगामी फिल्म से जुड़ा एक फोटो शेयर किया है, जिसमें वे नागों से बने गोल्डन सिंहासन पर बैठे नजर आ रहे हैं. साथ ही उन्होंने फिल्म से जुड़ी कुछ खास बातें भी साझा की हैं.

अनुपम खेर ने जो फोटो शेयर किया है, उसमें वे एक सिंहासन पर बैठे हैं. यह नागों की डिजाइन वाला सिंहासन है, जो गोल्डन कलर का है. इस पर वे रौब में बैठे दिखाई दे रहे हैं और उनका गेटअपन किसी राजा की तरह है. अनुपम ने इस फोटो के साथ ‘अनाउंसमेंट’ लिखा है. अनुपम सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते हैं और अक्सर फोटोज और वीडियोज साझा करते रहते हैं.

(instagram/anupam kher)

24 अगस्त के मिलेगी पूरी डिटेल

अनुपम ने फोटो के साथ एक कैप्शन दिया है. उन्होंने लिखा है, ‘539वीं फिल्म, यह कोई मायथोलॉजी या एपिक फिल्म नहीं है. लेकिन यह देश की सबसे बड़ी मल्टी लैंग्वेज फैंटेसी फिल्म है और आप सभी इसका विषय अच्छे से जानते हैं. इस फिल्म के बारे में पूरी जानकारी मेकर्स 24 अगस्त को देंगे. इस बीच आप अपने विचार साझा कर सकते हैं. जय हो.’ अनुपम का यह फोटो सोशल मीडिया पर वायरल होने लगा है. यूजर्स इसे ‘नागिन’ का अगला पार्ट बता रहे हैं.

अनुपम खेर का यह लुक देखकर लोगों को फिल्म ‘नागिन’ की याद आ रही है. यूजर्स का कहना है कि ‘नागिन’ का तीसरा पार्ट बन रहा है. वहीं, कुछ लोगों को अनुपम का लुक अमरीश पुरी के लुक से मिलता जुलता लग रहा है. यूजर्स के अनुसार, ‘मौगेम्बो’ और ‘Indiana Jones and the Temple of Doom’ में अमरीश के लुक से अनुपम का लुक कॉपी किया गया है.

Tags: Amrish puri, Anupam kher, Entertainment news.