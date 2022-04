अनुपम खेर ने पिता पुष्कर नाथ के साथ शेयर की आखिरी तस्वीर, बोले- 'कश्मीर लौटने के लिए वो तरस गए, लेकिन...'

‘द कश्मीर फाइल्स’ (The Kashmir Files) को रिलीज हुए तीन हफ्ते हो गए हैं. पिछले तीन हफ्तों में फिल्म को लोगों से जो प्यार मिला, वो दंग करने वाला रहा. कश्मीरी पंडितों के नरसंहार पर बनी फिल्म ‘द कश्मीर फाइल्स’ को देश ही नहीं विदेशों में भी लोगों ने काफी पसंद किया और इसका असर बॉक्स ऑफिस पर देखने को मिला. फिल्म में अनुपम खेर (Anupam Kher) ने एक कश्मीरी पंडित ‘पुष्कर नाथ’ की भूमिका निभाई, जिसको लोगों ने काफी सराहा. हाल ही में फिल्म की जबरदस्त सफलता के बाद अनुपम खेर ने अपने पिता पुष्कर नाथ (Anupam Kher father Pushkar Nath) के साथ अपनी आखिरी यादों को ताजा करते हुए उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस अपने पिता को समर्पित (Anupam Kher dedicated his performance to his father) की.

‘द कश्मीर फाइल्स’ (The Kashmir Files) को लेकर अनुपम खेर (Anupam Kher) लगातार सोशल मीडिया पर अपनी बात रख रहे हैं. हाल ही में उन्होंने पिता के साथ अपनी आखिरी तस्वीर (Anupam Kher shares last pic with his father) को साझा करते हुए उनके आखिरी ख्वाब की बात की, जो पूरा नहीं सका.

अनुपम खेर ने पिता को समर्पित की अपनी परफॉर्मेंस

अनुपम खेर ने पिता की एक ब्लैक एंड वाइट तस्वीर के साथ उनकी यादों को भी साझा किया. तस्वीर के साथ उन्होंने कैप्शन लिखा- ‘ये मेरे पिता #पुष्करनाथ जी के साथ मेरी आखिरी तस्वीर थी. इस तस्वीर के 11 दिनों के बाद ही उनका निधन हो गया था. पृथ्वी पर सबसे सरल आत्मा… कभी किसी का दिल नहीं दुखाया. अपनी दया से उन्होंने सभी के जीवन को छू लिया. एक साधारण आदमी, लेकिन एक असाधारण पिता. वह कश्मीर में अपने घर जाने के तरस गए, लेकिन जा नहीं सके. हम उन्हें याद करते हैं! #TheKashmirFiles में मेरा प्रदर्शन उन्हें समर्पित है.’

फैंस ने जताया प्यार

अनुपम खेर की ये तस्वीर उनके फैंस को भावुक कर रही हैं. एक यूजर ने लिखा, ‘एक बेटा अपने पिता को सबसे अच्छी श्रद्धांजलि कला की सुंदरता के माध्यम से दे सकता है.’ एक अन्य ने लिखा- ‘सर आपका लाइफ टाइम अवार्ड वही है जो आपने किया है. आपने बेटे के रूप में अपना कर्तव्य पूरा किया है…

अब आप मेरे लिए सफलता का अर्थ हैं. ‘

‘द कश्मीर फाइल्स’ में अनुपम खेर ने निभाया पंडित पुष्करनाथ का किरदार

आपको बता दें कि फिल्म में अनुपम खेर ने पंडित पुष्करनाथ का किरदार निभाया था, जिसने अपनी आखिरी सांस तक कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने की मांग की थी. अनुपम खेर के अलावा फिल्म में मिथुन चक्रवर्ती, पल्लवी जोशी, दर्शन कुमार समेत कई दिग्गज कलाकार नजर आए.

