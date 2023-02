500 से ज्यादा मूवीज कीं, फिर भी किराये पर रह रहे एक्टर, सिर्फ मां के लिए खरीदा करोड़ों का घर, वजह छू लेगी दिल

नई दिल्ली: हर एक इंसान जिंदगी में कभी-न-कभी चाहता है कि उसका खुद का एक घर हो, जहां वह अपने करीबियों के साथ हंसी-खुशी जिंदगी बिता सके. लोग एक घर खरीदने के लिए पहले जी तोड़ मेहनत करते हैं, फिर अपनी जिंदगी भर की पूंजी उसे बनाने या खरीदने में लगा देते हैं. हालांकि, ऐसे तमाम लोग हैं जो अपने इस सपने को पूरा नहीं कर पाते और अपनी पूरी जिंदगी किराये के मकान में बिता देते हैं. बॉलीवुड के एक दिग्गज एक्टर आज भी किराये के मकान में रहते हैं, जबकि उनके पास पैसों की कोई कमी नहीं है.

यह बात वाकई में हैरान करती है कि 500 से ज्यादा फिल्मों में काम कर चुके अनुपम खेर ने खुद के लिए कभी कोई घर नहीं खरीदा और आज भी मुंबई में किराये के मकान में रहते हैं. वे फिल्मों में विलेन बनकर कभी एक्शन करते दिखाई दिए, तो कभी कॉमेडी से दर्शकों को खूब हंसाया. पिछले साल जब बिग बजट वाली बॉलीवुड फिल्में बॉक्स ऑफिस पर परफॉर्म नहीं कर पा रही थीं, तब उनकी फिल्म ‘द कश्मीर फाइल्स’ ने ताबड़तोड़ कमाई की थीं. उन्होंने अपनी शानदार एक्टिंग के लिए खूब वाहवाही लूटी, पर जब एक्टर ने बताया कि वे मुंबई में अपार्टमेंट में किराये पर रहते हैं, तो यकीन करना छोड़ा मुश्किल हुआ.

अनुपम खेर ने बताया कि उन्होंने सिर्फ एक ही प्रोपर्टी खरीदी है, वह भी मां दुलारी खेर के लिए और यह प्रोपर्टी शिमला में है. एक्टर ने एक वीडियो शेयर करके इसकी वजह बताई, ‘हम हिंदुस्तानियों की एक ख्वाहिश होती है कि जहां हम पले-बढ़े, पैदा हुए, वहां अपना एक घर जरूर होना चाहिए. मैं शिमला में पैदा हुआ. मेरे पिता फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में क्लर्क थे. पूरी जिंदगी सरकारी क्वाटर में रहे, किराये के मकान में रहे, इसी वजह से मैं यहां जगह नहीं ले सका. आज मैंने शिमला में एक छोटा सा घर लिया है, जो मैं अपनी मां को देना चाहता हूं.’

We Indians want to have our own home in a place where we grew up. Happy 2 share, we have our 1st ever home in Shimla. Presented it to Mom.:) pic.twitter.com/KkutDLbuqK

— Anupam Kher (@AnupamPKher) March 26, 2017