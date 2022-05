अनुपम खेर ने अनिल कपूर के साथ थियेटर में देखी RRR, शेयर किया मजेदार वीडियो

मुंबईः अनिल कपूर (Anil Kapoor) और अनुपम खेर (Anupam Kher) ने 1990s की कई फिल्मों में साथ काम किया है और दोनों के बीच काफी अच्छी दोस्ती है. सोशल मीडिया पर भी अक्सर दोनों को एक-दूसरे के पोस्ट पर कॉमेंट करते और प्रतिक्रिया देते भी देखा जाता है. इस बीच अनुपम खेर ने अनिल कपूर के साथ अपना एक वीडियो (Anupam Kher Video) शेयर किया है, जिसमें दोनों को एक साथ बैठकर बात करते देखा जा सकता है. वीडियो शेयर करते हुए अनुपम खेर ने बताया है कि वह अनिल कपूर के साथ एसएस राजामौली की RRR देखने थियेटर गए थे और ये वीडियो फिल्म शुरू होने से पहले का है.

वीडियो शेयर करते हुए अनुपम खेर ने बताया है कि दोनों लंबे समय बाद साथ में कोई फिल्म देखने थियेटर पहुंचे हैं. यहां तक कि अनिल यहां तक कह देते हैं कि उन्हें ऐसा लग रहा है जैसे दोनों डेट पर आए हों. लेकिन, अनुपम खेर उनकी इस बात से सहमत नहीं दिखते. अनुपम खेर ने इस पूरी बातचीत का वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया है.

वीडियो शेयर करते हुए उन्होंने कैप्शन में लिखा- ‘अपने सबसे प्यारे दोस्त अनिल कपूर के साथ एसएस राजामौली की आरआरआर देखने के लिए सालों बाद थियेटर गया. ये मजेदार बातचीत, फिल्म से पहले की है. मजे करो और आनंद लो.’ इसके साथ ही उन्होंने कुछ सनग्लासेस, क्लैपर बोर्ड और लाफिंग फेस वाले इमोजी भी बनाए हैं.

Went to the theatre after many many years with my dearest and humorous friend @AnilKapoor to watch @ssrajamouli #RRR. This hilarious conversation is before the film. Have fun & Enjoy. #Friends #JoyOfCinema pic.twitter.com/ulOONGURAT

— Anupam Kher (@AnupamPKher) May 2, 2022