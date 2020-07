ऋचा चड्ढा का खुलासा- 'गैंग्स ऑफ वासेपुर के लिए नहीं मिली रॉयल्टी', अनुराग कश्यप बोले- ये सच है

She is right. Most actors and crew got paid similar amounts or less and I had to forfeit my entire fees to make GOW. Funny thing is we still own 50%IPR on GOW and we have never seen a penny on it or know about it’s income. For the studio it’s still a flop. https://t.co/ciFLJROrr8 — Anurag Kashyap (@anuragkashyap72) July 19, 2020



Despite the film being seen the world over and playing on various OTT platform, according to them they haven't made any money on a film that was made under 18 Cr. And then they actually Once few years back asked me to make a part 3.

Anyways that's how most studios work here. Only studio that has consistently send us reports on the business of the films is/was UTV .

साल 2012 में आई अनुराग कश्यप (Anurag Kashyap) की 'गैंग्स ऑफ वासेपुर (Gangs of Wasseypur)' बॉलीवुड की शानदार फिल्मों में गिनी जाती है. हाल ही में यह फिल्म उन दिनों फिर सुर्खियों में आ गई थी, जब एक्ट्रेस ऋचा चड्ढा (Richa Chadda) ने फिल्म की रॉयल्टी को लेकर बयान दिया था. एक्ट्रेस ने कहा था कि फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर खूब धमाल मचाया था, लेकिन उन्हें अब तक फिल्म की कमाई से कुछ भी रॉयल्टी नहीं मिली है. अब ऋचा चड्ढा (Richa Chadda) के इस स्टेटमेंट पर गैंग्स ऑफ वासेपुर के निर्माता-निर्देशक अनुराग कश्यप (Anurag Kashyap) का भी रिएक्शन सामने आया है.ऋचा चड्ढा के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए अनुराग कश्यप ने एक ट्वीट किया है, जिसमें उन्होंने लिखा है- 'वह सही है. अधिकतर एक्टर्स और क्रू को उसके बराबर या उससे कम पे किया गया था. मुझे तो गैंग्स ऑफ वासेपुर बनाने के लिए अपनी पूरी फीस लगानी पड़ी. मजेदार बात तो ये है कि गैंग्स ऑफ वासेपुर पर अभी भी हमारा 50 प्रतिशत आईपीआर बचा हुआ है और हमने आज तक उसका एक रुपए भी नहीं देखा. ना ही हमें इसकी कमाई के बारे में कुछ पता है. स्टूडियो के लिए तो फिल्म अभी भी फ्लॉप है.'अनुराग कश्यप (Anurag Kashyap) ने आगे लिखा है- 'भले ही फिल्म को पूरी दुनिया में अलग-अलग ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर देखा गया, लेकिन उनके मुताबिक उन्होंने आज तक ऐसी किसी भी फिल्म से कमाई नहीं की जो 18 करोड़ से कम में बनी हो और फिर कुछ साल पहले उन्होंने मुझे इस फिल्म का पार्ट 3 भी बनाने के लिए कहा था. खैर, कई स्टूडियो ऐसे ही काम करते हैं. सिर्फ यूटीवी ही ऐसा स्टूडियो है, जिसने फिल्मों की कमाई की रिपोर्ट समय पर भेजी है.'बता दें हाल ही में ऋचा चड्ढा ने अपने ब्लॉग में इस बात का खुलासा किया था कि कैसे उन्हें गैंग्स ऑफ वासेपुर के 2 पार्ट के लिए ढाई लाख दिए गए थे. हालांकि, एक्ट्रेस ने उन्हें मौका देने के लिए अनुराग कश्यप (Anurag Kashyap) का आभारी रहने की बात भी कही थी. क्योंकि फिल्म में अनुराग कश्यप ने ही ऋचा चड्ढा को मौका दिया था.