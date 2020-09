अनुराग कश्यप ने शेयर की सुशांत के मैनेजर के साथ वाट्सऐप चैट, लोग बोले- कुछ तो शर्म करो

I am sorry that I am doing this but this chat is from three weeks before he passed away. Chat with his manager on 22 May .. havent don’t it so far but feel the need now .. yes I didn’t want to work with him for my own reasons .. https://t.co/g4fLmI5g9h pic.twitter.com/cHSqRhW9BD — Anurag Kashyap (@anuragkashyap72) September 9, 2020

Also My conversation with his manager on June 14th . It will show you things if you want to see. It feels horrible to do this but can’t keep it back .. and for those as well who think we didn’t care for the family . As honest as I can be .. judge me all you want .. pic.twitter.com/AdfJzcdh9M — Anurag Kashyap (@anuragkashyap72) September 9, 2020

सुशांत सिंह राजपूत केस (Sushant Singh Rajput Case) में ड्रग्स एंगल सामने आने के बाद रिया चक्रवर्ती उसमें फंसी और एनसीबी ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया. कोर्ट ने उनको 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है. रिया को भायखला जेल में शिफ्ट किया गया है. सोशल मीडिया (Social Media) पर कई बॉलीवुड सेलेब्स रिया के सपोर्ट में आए हैं. वे रिया के लिए न्याय की मांग कर रहे हैं. वहीं, बॉलीवुड फिल्ममेकर अनुराग कश्यप (Anurag Kashyap) ने ट्विटर पर एक ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने दावा किया है कि उनकी सुशांत के निधन से करीब 3 हफ्ते पहले उनकी बात एसएसआर के मैनेजर से हुई थी. ट्विटर पर उन्होंने एक वाट्सऐप चैट शेयर किया है, साथ ही खुलासा किया है कि आखिर क्यों वह सुशांत के साथ काम नहीं करना चाहते थे. उनके ट्वीट के बाद वह सोशल मीडिया पर यूजर्स के निशाने पर हैं.फिल्ममेकर अनुराग कश्यप (Anurag Kashyap) ने जो वाट्सऐप चैट शेयर की है, वह 22 मई की है. ट्वीट करते हुए उन्होंने लिखा- 'मैं ऐसा कर रहा हूं इसके लिए मुझे माफ करना, लेकिन ये चैट सुशांत के निधन से तीन हफ्ते पहले की है. उनके मैनेजर के साथ 22 मई को हुई चैट...अभी तक इसे शेयर करने की जरूरत महसूस नहीं हुई लेकिन अब लगा शेयर करनी चाहिए...हां मैं उनके साथ काम नहीं करना चाहता था, और इसकी मेरी कुछ वजहें भी थीं.'वाट्सऐप चैट में दोनों के बीच सुशांत को लेकर ही बातें हो रही हैं. सुशांत के मैनेजर लिखते हैं- 'आशा है आप अच्छे होंगे.' इस पर अनुराग लिखते हैं- 'हां, आप ठीक हैं? सुशांत के मैनेजर लिखते हैं- 'हां, मैंने होम टाउन में हूं, यहां फार्म बनाया है और बहुत खुश हूं, इसका इस्तेमाल हो रहा है. मुझे पता है आप उन लोगों को पसंद नहीं करते जो एक्टरों की सिफारिश करते हैं. मुझे लगता है कि यह चांस आपके साथ मेरे द्वारा लिया जा सकता है... अगर आपको लगता है कि सुशांत किसी भी तरह आपके साथ किसी फिल्म में फिट बैठते हैं तो उनका ध्यान रखिएगा. बतौर ऑडियंस आप दोनों को कुछ रचनात्मक चीज करते देखना बहुत मजेदार होगा. अनुराग मैनेजर को जवाब देते हैं और लिखते हैं- वो बहुत ही परेशान करने वाला शख्स है. मैं उन्हें शुरू से ही जानता हूं.सुशांत के लेकर शेयर किए इस वाट्सऐप चैट के बाद सोशल मीडिया पर यूजर्स ने उन्हें घेर लिया और पूछने लगे कि क्या आप तो ड्रग केस में नहीं फंस रहे हो? यूजर्स उन्हें इस पोस्ट पर खूब सुना रहे हैं.आपको बता दें कि रिया के सपोर्ट में अब बॉलीवुड सेलेब्स खुलकर आने लगे हैं. मंगलवार को रिया को एनसीबी ने अरेस्ट किया. इसके बाद देर रात कई सेलेब्स ने सोशल मीडिया पर रिया के लिए न्याय मांगा. एक कोट को शेयर किया जा रहा है जो मंगलवार को रिया ने जो टी-शर्ट पहनी थी उस पर लिखा था. रिया चक्रवर्ती को 22 सितंबर तक जेल में रहना होगा.