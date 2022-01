विराट-अनुष्का की शादी पर कमेंट कर बुरे फंसे शोएब अख्तर, एक्ट्रेस के फैन बोले- 'प्यार-परिवार कुछ नहीं है क्या'

मुंबईः बॉलीवुड एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा (Anushka Sharma) अक्सर ही विराट कोहली (Virat Kohli) से अपनी शादी को लेकर ट्रोल होती रही हैं. लेकिन, एक्ट्रेस के फैन हमेशा अपनी फेवरेट स्टार के साथ खड़े नजर आए. अब एक बार फिर एक्ट्रेस के फैन उनका सपोर्ट करते और पाकिस्तान के पूर्व तेज गेंदबाज शोएब अख्तर (Shoaib Akhtar) पर भारी पड़ते नजर आ रहे हैं. दरअसल, हाल ही में शोएब अख्तर ने विराट कोहली की अनुष्का शर्मा से शादी पर कमेंट करते हुए कहा कि अनुष्का से शादी ने भारतीय बल्लेबाज के क्रिकेट करियर को प्रभावित किया है.

शोएब अख्तर ने विराट कोहली-अनुष्का शर्मा की शादी पर कमेंट करते हुए कहा- ‘अगर मैं भारत में होता और एक तेज गेंदबाज होता, तो मैं शादी नहीं करता. मैं अपने क्रिकेट पर फोकस करता, यह मेरी सोच है. यह कोहली का निजी फैसला था. अगर आपने मुझसे पूछा होता, तो मैं अपने क्रिकेट पर ध्यान केंद्रित करता.’

शोएब अख्तर का यह बयान सोशल मीडिया पर चर्चा में है. खासकर अनुष्का शर्मा के फैंस को यह शोएब का यह रवैया बिलकुल पसंद नहीं आया. कई यूजर्स ने एक-एक कर उन्हें निशाने पर लेना शुरू कर दिया. एक यूजर ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए लिखा- ‘शर्मनाक. विराट कोहली की निजी जिंदगी पर कमेंट कर सबका ध्यान खींचने की कोशिश की जा रही है. उन्हें पाकिस्तान में नागरिकों और क्रिकेट की दयनीय स्थिति के बारे में बोलना चाहिए.’

Oye @shoaib100mph while you were poking your nose in Virat and Anushka marriage, your Prime Minister actually called your entire population “Ghatiya Log”

वहीं कुछ ने उन्हें याद दिलाया कि शादी के बाद महेंद्र सिंह धोनी और कपिल देव जैसे कप्तानों ने क्रिकेट के मैदान में कितनी अच्छी परफॉर्मेंस दी. यूजर ने ट्वीट किया, ‘मैं बताता हूं. शादी के बाद कपिल ने WC 83 जीता. शादी के बाद, धोनी ने WC 11 जीता…” शोएब को ऐसे ही कई ट्विटर पर लगातार निशाने पर लिया जा रहा है.

#WATCH | Performance pressure is there on him (Virat Kohli) …I wanted him to marry…after scoring 120 centuries…I wouldn’t have married…had I been in his place… anyway, that’s his personal decision..: Former Pakistan fast bowler Shoaib Akhtar on Virat Kohli (23.01) pic.twitter.com/aGRi82kxxE

— ANI (@ANI) January 24, 2022