बॉलीवुड (Bollywood) एक्ट्रेस अनुष्‍का शर्मा (Anushka Sharma) के घर में जल्द किलकारी गूंजने वाली हैं. इस महीने किसी भी वक्त ये खबर आने वाली है कि अनुष्का और विराट कोहली (Virat Kohli) मम्मी-पापा बन गए हैं. इस पल का दोनों को बेसब्री से इंतजार है. ऐसा कहा जाता है कि प्रेग्नेंसी के दौरान जो खाने का मन कर वो जरूर खाना चाहिए. ऐसे में एक्ट्रेस भी वहीं कर रही हैं. उनका जो खाने का मन कर रहा है, वह खूब खा-पी रही हैं. सोशल मीडिया पर अनुष्‍का काफी एक्टिव रहती हैं, हाल ही में उन्होंने दो तस्वीरों को शेयर बताया कि इन दिनों उन्हें क्या पसंद आ रहा है.अनुष्‍का शर्मा (Anushka Sharma) ने प्रेग्नेंसी के दौरान अपना फीगर और वेट काफी मेंटेन रखा है. अनुष्का ने प्रेग्नेंसी के दौरान भी योग और वर्कआउट खूब कर रही हैं, लेकिन साथ में जो मन कर रहा वह खा-पी भी रही हैं. हाल ही में अपने इंस्टाग्राम पर अनुष्‍का ने दो तस्वीरों को शेयर किया. पहली तस्वीर में वह नारियल पानी पीते नजर आ रही हैं और दूसरी तस्वीर में गोलगप्पे प्लेट में नजर आ रहे हैं.पहली तस्वीर में अनुष्का ने एक नारियल पानी पकड़ा हुआ है. तस्वीर में एक स्टील स्ट्रॉ को भी देखा जा सकता है, जिसे इको फ्रेंडली कहा सकता है क्योंकि अनुष्का ने नारियल से सीधे पानी पी रही हैं, ऐसे में उन्होंने किसी भी प्लास्टिक के स्ट्रॉ की यूज नहीं किया है. इस स्टोरी के साथ उन्होंने कैप्शन लिखा है, 'What a creation God'.वहीं, दूसरी तस्वीर में एक प्लेट में गोलगप्पे और साथ में तीखा पानी और मीठी चटनी भी नजर आ रही है. इस तस्वीर को देखने के बाद ऐसा लग रहा है कि अनुष्‍का शर्मा को प्रेग्नेंसी में गोलगप्पे लुभा रहे हैं. तस्वीर को स्टोरी पर शेयर करते हुए उन्होंने कैप्शन दिया है- Go Big at Home. इसके साथ उन्होंने कुछ इमोजी भी शेयर की हैं.हाल ही में अनुष्का हाल ही में पति विराट कोहली के साथ बांद्रा स्थित एक क्लिनिक पर पहुंची थीं, जिसके बाद दोनों के फैंस ने ये कयास लगाने शुरू कर दिए थे कि शायद गुड न्यूज आने वाली है, लेकिन वह रूटीन चैकअप के लिए वहां पहुंचे थे. अभी वह पूरी तरह फिट हैं.