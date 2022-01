Twitter Reaction: अनुष्का शर्मा-विराट कोहली की बेटी वामिका की पहली तस्वीर आई सामने, लोग कर रहे क्यूटनेस की तारीफें

अनुष्का शर्मा और विराट कोहली बेटी वामिका (Anushka Sharma Virat Kohli Duaghter Vamika) के होने के बाद से ही उनका चेहरा अभी तक छुपाए हुए थे, लेकिन भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच तीसरे वनडे मैच के दौरान अनुष्का-विराट की बेटी की पहली झलक दिखाई दी. वामिका की यह झलक पूरी दुनिया ने टीवी स्क्रीन पर देखी. दरसअल, विराट कोहली उस वक्त ग्राउंड पर बल्लेबाजी कर रहे थे और उन्होंने अपना अर्धशतक पूरा किया था, जिस पर अनुष्का काफी खुश हुईं और वह एक पवेलियन में खड़ी दिखाई दीं और उन्होंने अपनी गोद में ले रखा था.

अनुष्का शर्मा ताली बजाने लगती हैं और उन्हें देखकर वामिका (Vamika First Photo Out) भी ताली बजाती हैं. वामिका ने पिंक ड्रेस पहन रखी थी, जबकि अनुष्का ने ब्लैक आउटफिट में नजर आ रही हैं. टीवी स्क्रीन पर अनुष्का और वामिका को देख फैंस इसके वीडियो और तस्वीरें ली हैं.

वामिका और अनुष्का शर्मा (Vaamika Video Viral) की तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं. लोगों वामिका को पहली बार देखकर काफी खुश हो रहे हैं और उनके क्यूटनेस की तारीफें कर रहे हैं.

पिछले साल 11 जनवरी को वामिका का जन्म हुआ था, तब से लेकर अब तक उनकी कोई तस्वीर सोशल मीडिया तक पर नजर नहीं आई है. हाल में उनका जन्मदिन दक्षिण अफ्रीका में मनाया गया, जिसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हुईं.

She is soo soo cute❤️

This one is for the baby❤️#ViratKohli #vamika #INDvsSAF pic.twitter.com/IyEvvSicqd

— Ananya Sharma (@Theananyasharma) January 23, 2022