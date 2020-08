Video: अर्चना पूरण सिंह के 'ड्राइवर' बने पति परमीत, बोले- 'नौकर बीवी का'

View this post on Instagram

• Shaadi ki khatti meethi recipe: Thodi nok jhonk. Thodi taang khichayee. Aur dher saari hansee: Chutki bhar 'ek saath' hansiye. Chammach bhar 'ek doosre' par hansiye. Aur karchhi bhar 'apne-aap' par hansiye. Phir uspar puraane gaano ka tadka lagaayein. Paroste waqt badhiya mausam chhidak dein. Bas... happy marriage taiyyar! (if there is such a thing!!!) @iamparmeetsethi Enjoy the episode of The Kapil Sharma Show tonight at 9:30 @sonytvofficial @banijayasia