नई दिल्ली. भारतीय सिनेमा का इतिहास लगभग 110 साल पुराना है. पिछले कुछ दशकों में इंडियन फिल्मों को दुनियाभर में पहचान मिली है और तरह-तरह के प्रतिष्ठित अवॉर्ड्स से नवाजा जा रहा है. बहुत कम लोगों को पता होगा कि जब साल 1931 में देश की पहली बोलती फिल्म आलम आरा (Alam Ara) रिलीज हुई थी, तो तहलका मच गया था. इस मूवी को देखने के लिए पहुंचे लोगों ने थिएटर के बाहर लाठियां तक खाई थीं.

ये फिल्म नहीं एक इतिहास है

देश की पहली बोलती फिल्म 14 मार्च, 1931 को रिलीज हुई थी और वो दिन अपने आप में एक इतिहास के तौर पर जाना जाता है क्योंकि उस दिन कुछ ऐसा हुआ था, जो आज तक किसी फिल्म की रिलीज के दौरान कभी नहीं हुआ. अर्देशिर ईरानी के निर्देशन में बनी फिल्म आलम आरा 124 मिनट की थी, जिसे इम्पीरियल मूवीटोन प्रोडक्शन कंपनी ने प्रोड्यूस किया था. कहा जाता है कि इस फिल्म का एक भी प्रिंट उपलब्ध नहीं है.

Tribute to ARDESHIR IRANI on death anniversary

He made Indian Cinema’s 1st talkie ‘Alam Ara’. He introduced Prithviraj Kapoor & Mehboob Khan pic.twitter.com/bqogt6uLvw

