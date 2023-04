सलमान खान और अरिजीत सिंह साथ नहीं करते काम, स्टेज पर सिंगर ने दे दिया था जवाब, आज तक नहीं हुआ पैचअप

Arijit Singh dispute with Salman Kahan: कई बार जाने अनजाने कुछ ऐसा हो जाता है जो जीवन भर के लिए नासूर बन जाता है. साल 2014 में एक अवॉर्ड शो के दौरान अरिजीत के साथ भी कुछ ऐसा हुआ था जिसका मलाल उन्हें आज भी होगा. 36 साल के अरिजीत सिंह (Arijit Singh) आज भी सोचते होंगे कि काश उनकी लाइफ में वो पल आया ही नहीं होता. बरसों पहले सिंपल और सोबर सिंगर का बॉलीवुड के दबंग खान के साथ हल्की फुल्की बहस हो गई थी और सलमान खान को जवाब दे दिया था, जो उन्हें भारी पड़ गया. चलिए बताते हैं पूरा मामला.

सलमान खान का बॉलीवुड में कई लोगों से विवाद हो चुका है. सलमान जहां अपने दरियादिली के लिए जाने जाते हैं वहीं एक बार किसी से पंगा हो जाने के बाद भूल नहीं पाते हैं. साल 2014 में एक अवॉर्ड समारोह के समय अरिजीत का अंदाज सलमान खान को पसंद नहीं आया और नतीजा ये हुआ कि उनके साथ काम नहीं करने का प्रण कर लिया.

सलमान को चुभ गई अरिजीत की बात

साल 2014 में गिल्ड अवॉर्ड्स के दौरान सलमान खान होस्ट थे और अरिजीत सिंह को ‘आशिकी 2’ के गाने ‘तुम ही हो’ के लिए के लिए अवॉर्ड मिलना था. नाम अनाउंस किया गया तो किसी वजह से स्टेज तक पहुंचने में अरिजीत को थोड़ा वक्त लग गया तो सलमान ने अपने अंदाज में मजाक करते हुए पूछा कि सो गए थे क्या ? इस पर सिंगर ने पलट कर जवाब दिया कि आपने हमे सुला दिया था. ये बात सलमान को चुभ गई लेकिन फिर मजाकिया लहजे में सलमान ने कहा इसमें हमारा कोई दोष नहीं है. ऐसे गाने बजते रहेंगे ..फिर अरिजीत के गाने की लिरिक्स को निकालते हुए कहा था कि ‘नींद नहीं आएगी यार’. शो में मौजूद सभी लोगों ने खूब ठहाके लगाए लेकिन इस शो के बाद से ही सलमान ने अरिजीत को नजरअंदाज करना शुरू कर दिया जो 9 साल बाद भी जारी है.

