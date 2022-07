VIDEO: अर्जुन कपूर ने रैंप वॉक के दौरान मलाइका अरोड़ा को किया Flying KISS, वीडियो हुआ VIRAL, देखें

अर्जुन कपूर (Arjun Kapoor) इन दिनों अपनी फिल्म ‘एक विलेन रिटर्न्स 2’ को लेकर चर्चा में हैं. उनकी फिल्म 29 जुलाई को बड़े पर्दे पर रिलीज हुई है. फिल्म को मिला-जुला रिस्पांस मिल रहा है. इस बीच, अर्जुन शनिवार को फैशन डिजाइनर कुणाल रावल के फैशन शो के शोस्टॉपर बने. रैंप वॉक करते हुए अर्जुन ने मलाइका अरोड़ा के साथ एक स्वीट मोमेंट को शेयर को किया. अर्जुन वॉक कर रहे थे जबकि मलाइका ऑडियंस के बीच सबसे आगे बैठी थीं. वॉक के दौरान अर्जुन ने मलाइका को फ्लाइंग किस दिया. उनका ये खास पल को कई कैमरों में रिकॉर्ड हो गया और इसका वीडियो अब वायरल हो रहा है.

मलाइका अरोड़ा (Malaika Arora) को दिल्ली में ‘एफडीसीआई इंडिया कॉउचर वीक 2022’ में रैंप वॉक करते हुए अर्जुन कपूर का सपोर्ट करते देखा गया. वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि जैसे ही अर्जुन रैंप पर आते हैं, वैसे ही मलाइका उनके लिए चीयर करने लगती हैं. वह अर्जुन के लिए ऑडियंस के साथ तालियां बजाते हुए भी नजर आईं.

Arjun Kapoor blows kiss to Malaika as he walks ramp for Kunal Rawal

Read @ANI Story | https://t.co/voR2IFpw91#ArjunKapoor #MalaikaArora #KunalRawal pic.twitter.com/rtQw3pJFEA

— ANI Digital (@ani_digital) July 30, 2022