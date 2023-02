टैक्सी के लिए मिलते 14 रुपये, जुगत से पैसे बचाकर परिवार खाता ये चीज, अरुणा ईरानी ने दुखों से सीखी एक्टिंग

नई दिल्ली: बॉलीवुड सितारों की ग्लैमर से भरी जिंदगी को देखकर उनकी पिछली जिंदगी और संघर्षों का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता. आज करोड़ों की संपत्ति के मालिक कुछ फिल्मी सितारे कभी एक-एक पैसे के लिए संघर्ष करते थे. उनकी पिछली जिंदगी दुख और मुश्किलों से भरी रही है, लेकिन संघर्ष और मुश्किलें ही जिंदगी में आपको कुछ बनाते हैं. अरुणा ईरानी (Aruna Irani) की जिंदगी भी ऐसी ही थी.

अरुणा ईरानी जब फिल्म इंडस्ट्री में खास मुकाम हासिल करने की कोशिश कर रही थीं, तब पैसे बचाने के लिए खास तरीका अपनाती थीं. एक्ट्रेस ने एएनआई के पॉडकास्ट में बताया, ‘मैं और मम्मी शूट पर जाते थे. तब हमें टैक्सी के लिए 14 रुपये मिलते थे. हम ट्रेन से मुंबई की अंधेरी रेलवे स्टेशन तक जाते थे और वहां से टैक्सी लेकर स्टूडियो पहुंचते थे, ताकि उन्हें लगे कि हम टैक्सी से आए हैं.’

