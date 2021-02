आर्यन खान की शर्टलेस तस्वीरें हुईं वायरल, सोशल मीडिया पर छाया लुक

शाहरुख खान (Shah Rukh Khan) के बेटेफिल्ममेकर बनना चाहते हैं, लेकिन उनके पास कई टैलेंट हैं. आर्यन खान सोशल मीडिया पर पहले से काफी पॉपुलर हैं. अपनी तस्वीरों और लुक्स से वह अक्सर सोशल मीडिया पर तहलका मचाते रहते हैं. एक बार फिर उन्होंने अपनी तस्वीर से लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींचा है. आर्यन खान की एक तस्वीर सोशल मीडिया (Social Media) पर इन दिनों वायरल हो रही है, जिसमें वह समुद्र के किनारे अपने दोस्त के साथ हैं. इस तस्वीर में वह और उनके दोस्त शर्टलेस हैं. आर्यन खान की यह तस्वीर उनकी फीमेल फैंस को काफी पसंद आ रही है.इसी बीच मंगलवार को आर्यन खान चेन्नई में IPL ऑक्शन 2021 में दिखे थे. ब्लैक टी-शर्ट में आर्यन खान की ऑक्शन की तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर वायरल हुईं. हालांकि शाहरुख खान इस इवेंट में नजर नहीं आए. इन तस्वीरों में आर्यन खान एकदम अपने पापा की तरह नजर आ रहे थे. आर्यन खान के साथ जूही चावला की बेटी जाह्नवी मेहता बैठी थीं. वह अपने पापा जय मेहता के साथ ऑक्शन में आई थीं. शाहरुख खान और जय मेहता दोनों ही IPL टीम कोलकाता नाइट राइडर्स के सह-मालिक हैं.शाहरुख खान और गौरी खान के तीन बच्चे- आर्यन खान, सुहाना खान और अबराम खान हैं. आर्यन खान न्यूयॉर्क से फिल्ममेकिंग की पढ़ाई कर के लौटे हैं तो वहीं सुहाना खान भी वहां फिलहाल पढ़ रही हैं. सुहाना खान की दिलचस्पी जहां एक्टिंग में है तो वहीं आर्यन खान फिल्में बनाना चाहते हैं.पिछले साल शाहरुख खान ने My Next Guest Needs No Introduction के एक एपिसोड में कहा था- 'जो एक एक्टर में होना चाहिए, वह आर्यन में नहीं है और उसे यह बात पता है, लेकिन वह एक अच्छा लेखक है. मुझे लगता है कि एक्टर बनने की चाह अंदर से आनी चाहिए. आपके अंदर एक्टिंग का कीड़ा होना चाहिए. मुझे यह बात उससे पता चली, जब उसने मुझे एक बार कहा कि मुझे नहीं लगता कि मैं एक्टिंग करना चाहता हूं.'