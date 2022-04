आशा भोसले के बेटे आनंद की तबीयत में सुधार, दुबई से वापस मुंबई पहुंचीं लेजेंड्री सिंगर

बॉलीवुड की महान गायिका आशा भोसले (Asha Bhosle) के बेटे आनंद भोसले (Anand Bhosle) की पिछले दिनों तबीयत खराब हो गई थी, जिसके बाद उन्हें दुबई के एक अस्पताल के आईसीयू में भर्ती कराना पड़ा था. दरअसल, आनंद अचानक से जमीन पर गिर गए थे और तेज चक्कर आने की वजह से उन्हें चोटें भी आईं थीं. आशा भोसले के बेटे आनंद भोसले का हेल्थ अपडेट (Asha Bhosle son Anand heath Update) अब सामने आया है. बताया जा रहा है कि अब वह पहले से बेहतर (Asha Bhosle son is better now) हैं.

आशा भोसले (Asha Bhosle) के बेटे आनंद भोसले (Anand Bhosle) की तबीयत खराब होने की खबर ने हलचल मचा दी थी. लोग ये जानने के लिए बेताब हो रहे थे कि आखिर उन्हें हुआ क्या. संयोग से जब ये घटना हुई तब आशा भोसले भी दुबई में थीं और उन्होंने वहीं रुकने का फैसला किया था. लेकिन अब खबर है कि बेटे की तबीयत में सुधार होने के बाद वह वापस दुबई से मुंबई (Asha Bhosle return from Dubai) पहुंच चुकी हैं.

दुबई से वापस आईं आशा भोसले

टाइम्स ऑफ इंडिया का एक खबर के मुताबिक, आनंद अब काफी बेहतर है. इसलिए आशा भोसले मुंबई लौट आई हैं लेकिन फोन पर लगातार उनके सेहत के बारे में जानकारी ले रही हैं.

नियमित जांच और डॉक्टर्स के संपर्क में रहेंगे आनंद

एक सूत्र के हवाले से रिपोर्ट में कहा गया है कि ये घटना बहुत डरावनी थी, लेकिन अब आनंद धीरे-धीरे ठीक हो रहे हैं. फिर दोबारा ऐसा न हो इसलिए लिए वह नियमित जांच और डॉक्टर्स के संपर्क में रहेंगे.

आशा ताई के छोटे बेटे हैं आनंद भोसले

आपको बता दें कि आनंद भोसले आशा के छोटे बेटे हैं. गायिका के एक और बेटे प्रसिद्ध गायक हेमंत भी 66 साल की उम्र में साल 2015 में दुनिया को अलविदा कह गए. वह कैंसर से पीड़ित थे. इसके अलावा आशा भोलसे की एक बेटी वर्षा भी थी, जिसका निधन साल 2012 में हो गया था. उन्होंने 56 साल की उम्र में अक्टूबर 2012 में खुद को गोली मारकर सुसाइड कर लिया था.

