VIDEO: आशा पारेख ने 'दादा साहब फाल्के अवॉर्ड' मिलने के बाद जताई खुशी, बोलीं- 'सभी इच्छाएं अब जाकर पूरी हुईं'

आशा पारेख (Asha Parekh) ‘कटी पतंग’, ‘तीसरी मंजिल’ और ‘कारवां’ जैसी फिल्मों के लिए जानी जाती हैं. उन्हें हिंदी सिनेमा की अब तक की सबसे प्रभावशाली अभिनेत्रियों में से एक माना जाता है. आशा पारेख को आज 30 सितंबर नई दिल्ली में ‘दादा साहब फाल्के पुरस्कार’ से सम्मानित किया गया. दिग्गज एक्ट्रेस ने अवॉर्ड मिलने के बाद मीडिया से बातचीत की और अपनी खुशी जाहिर की.

आशा पारेख ने ‘दादा साहब फाल्के पुरस्कार’ प्राप्त करने के बाद ‘एएनआई’ से कहा, ‘बहुत अच्छा लग रहा है. ऐसा लगता है जैसे मेरी सभी इच्छाएं अब जाकर पूरी हुई हैं. शुरू में, मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि मुझे अवॉर्ड दिया जा रहा है. आज ऐसा लग रहा है कि मुझे वाकई में अवॉर्ड मिला है.’

#WATCH | Delhi: “It feels great. It feels as if all my desires are now fulfilled…Initially, I could not believe that I am getting the award. Today it feels that I have actually received the award,” says veteran actress #AshaParekh after receiving #DadasahebPhalkeAward. pic.twitter.com/yreV9XWi7p

— ANI (@ANI) September 30, 2022