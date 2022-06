पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी बाजपेयी के जीवन पर बनेगी फिल्म, जानें कब रिलीज होगी बायोपिक

मुंबईः बॉलीवुड में एक और बायोपिक पर काम शुरू हो गया है. यह फिल्म बन रही है देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी (Atal Bihari Vajpayee) की जिंदगी पर, इस फिल्म की चर्चा बीते लंबे समय से चल रही थी. जिसका अब मेकर्स ने ऐलान भी कर दिया है. फिल्म का मोशन पोस्टर हाल ही में जारी किया गया है, अटल बिहारी वाजपेयी की जिंदगी पर बन रही इस फिल्म का नाम ‘मैं रहूं या ना रहूं देश रहना चाहिए- अटल’ (Main Rahoon Ya Na Rahoon Yeh Desh Rehna Chahiye -Atal.) है. मोशन पोस्टर के बैकग्राउंड में अटल बिहारी वाजपेयी की आवाज आ रही है.

अटल बिहारी वाजपेयी की बायोपिक का मोशन पोस्टर हिंदी और अंग्रेजी भाषाओं में रिलीज किया गया है. इस फिल्म को संदीप सिंह और विनोद भानुशाली प्रोड्यूस कर रहे हैं. मोशन पोस्टर में अटल बिहारी वाजपेयी के भाषण का कुछ अंश भी सुनाई दे रहा है. जिसमें वह कह रहे हैं- ‘सत्ता का खेल तो चलता रहेगा… सरकारें आएंगी, जाएंगी… पार्टियां बनेंगी-बिगड़ेंगी. लेकिन, ये देश रहना चाहिए, इस देश का लोकतंत्र अमर रहना चाहिए.’

अटल बिहारी वाजपेयी के जीवन पर बन रही ये बायोपिक अगले साल उनके जन्म दिवस के मौके पर यानी 25 दिसंबर 2023 को बड़े पर्दे पर रिलीज होगी. फिल्म की कहानी किताब ‘द अनटोल्ड वाजपेयी’ पर आधारित होगी. फिल्म की शूटिंग अगले साल की शुरुआत में शुरू होगी और साल के अंत में फिल्म रिलीज होगी. हालांकि, अब तक फिल्म से जुड़ी स्टारकास्ट या अन्य डिटेल का खुलासा नहीं किया गया है.

FILM ON ATAL BIHARI VAJPAYEE ANNOUNCED: VINOD BHANUSHALI – SANDEEP SINGH TO PRODUCE… #VinodBhanushali and #SandeepSingh join hands to make a film on the epic life story of Shri #AtalBihariVajpayee ji… Titled #MainRahoonYaNaRahoonYehDeshRehnaChahiye – #Atal. pic.twitter.com/LC82GZw3FJ

— taran adarsh (@taran_adarsh) June 28, 2022