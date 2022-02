Lata Mangeshkar को Atif Aslam ने दिया म्यूजिकल ट्रिब्यूट, फैंस बोले- 'संगीत की सीमा नहीं होती'

स्वर कोकिला के नाम से फेमस लता मंगेशकर (Lata Mangeshkar) अब हमारे बीच नहीं हैं. 6 फरवरी को उन्होंने दुनिया को अलविदा कहकर लाखों फैंस की आंखों को नम कर दिया. लता दी की लोकप्रियता केवल भारत तक ही सीमित नहीं थी बल्कि सीमाओं पार भी उनकी आवाज के लोग दीवाने थे. हाल ही में ‘भारत की कोकिला’ लता मंगेशकर को याद करते पाकिस्तानी गायक आतिफ असलम (Atif Aslam) ने दुबई में भावभीनी श्रद्धांजलि (Atif Aslam Gave tribute to Lata Mangeshkar in dubai) दी. सोशल मीडिया पर आतिफ का ये वीडियो खूब वायरल हो रहा है.

लता मंगेशकर (Lata Mangeshkar) के लिए आतिफ असलम (Atif Aslam) ने गीत गाया और उन्हें याद किया. लाइव कॉन्सर्ट के दौरान उन्होंने लता दी का ही हिट गाना, ‘एक प्यार का नगमा है’ गाया. वायरल वीडियो में आतिफ बैकड्रॉप में लता जी की तस्वीरें नजर आ रही हैं. वीडियो को भारत में ही नहीं बल्कि पाकिस्तान में भी लोगों का प्यार मिल रहा है.

ATIF ASLAM TRIBUTE TO @mangeshkarlata in his concert Lata ji 💐

Magical moments when a legend pays tribute to another legend. @itsaadee #AtifAslam – #LataMangeshkar 🌟 🇵🇰 🇮🇳 pic.twitter.com/axTuiTWtm5

how anyone can ban this voice ? He once again proved that music has no boundaries …🇮🇳🇵🇰 Huge respect for him #UnbanAtifAslam #AtifAslam @itsaadee #aadeez pic.twitter.com/wFvOHqbeE2

एक यूजर ने लिखा, ’16 साल बॉलीवुड में अपना योगदान दिया और इतना बुरा बर्ताव किया गया. दुबई में वह स्वर्गीय लता जी को श्रद्धांजलि दे रहे हैं और साबित किया कि बॉर्डर जैसी कोई चीज नहीं होती, उससे नफरत करते रहो और वह प्यार फैलाता रहेगा.’

Contributed 16 Years to Bollywood and getting treated so badly 💔

And There he is giving tribute to Late. Lata Ji proving that there is no such thing as boundaries

Keep Hating Him and He will Keep Spreading Love 💚#UnbanAtifAslam @itsaadee pic.twitter.com/JTfkfTbcXW

— Mayur (@its_Mayur_) February 15, 2022