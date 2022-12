अवतार-2 ने भारत में मचा दी खलबली, नहीं तोड़ पाई इन 2 फिल्मों का रिकॉर्ड, चौंका देंगे आंकड़े

मुंबई. ऑस्कर विनर डायरेक्टर जेम्स कैमरून की फिल्म अवतार-2 (Avatar The Way of Water) ने रिलीज के साथ ही धूम मचा दी है. फिल्म को काफी पसंद किया गया है. साथ ही फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर भी अच्छा प्रदर्शन किया है. रिलीज के साथ ही इस फिल्म ने कई रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए हैं.

अवतार-2 ने भारत समेत पूरी दुनिया में शानदार प्रतिक्रिया हासिल की है. साथ ही फिल्म के वीएफएक्स की भी जमकर तारीफ हो रही है. करीब 1900 करोड़ रुपये से बनी यह फिल्म दुनिया की सबसे मंहगी फिल्मों में से एक है. भारत में इस फिल्म ने ओपनिंग डे पर रिकॉर्ड बना दिया है. अवतार-2 इस साल की तीसरी सबसे बड़ी ओपनिंग देने वाली फिल्म बन गई है.

बॉक्स ऑफिस पर जमकर चली अवतार-2

‘अवतार : द वे ऑफ़ वाटर’ (Avatar: The Way of Water) रिलीज के साथ ही चर्चा में बनी हुई है. लगातार सोशल मीडिया पर भी इसका अच्छा रिएक्शन देखने को मिल रहा है. अवतार-2 ने भारत में भी जबरदस्त कमाई की है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पहले ही दिन फिल्म ने करीब 38 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया है. ऐसा करने वाली यह तीसरी फिल्म बन गई है. इससे पहले 2 भारतीय फिल्मों ने ओपनिंग डे पर अवतार से ज्यादा कमाई की थी. अब अवतार-2 सबसे बड़ी ओपनिंग करने वाली तीसरी फिल्म बन गई है.

इन 2 फिल्मों का नहीं तोड़ पाई रिकॉर्ड

अवतार-2 ने भारत में भले ही ताबड़तोड़ ओपनिंग की है, लेकिन 2 भारतीय फिल्मों का रिकॉर्ड नहीं तोड़ पाई है. एसएस राजामौली की फिल्म आरआरआर ने पहले ही दिन 133 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया था. यह फिल्म पहले दिन कमाई के मामले में पहले स्थान पर काबिज है. वहीं इसके बाद यश स्टारर फिल्म केजीएफ चेप्टर-2 ने भी ताबड़तोड़ कमाई कर रिकॉर्ड तोड़ दिए थे. इस फिल्म ने पहले दिन करीब 116 करोड़ रुपये का व्यापार किया था. इसके बाद अब अवतार पहले दिन 38 करोड़ रुपये कमाने वाली पहली फिल्म बन गई है.

