Avatar The Way of Water: चेन्नई के कई सिनेमाघरों में नहीं रिलीज हुई 'अवतार द वे ऑफ वॉटर', सामने आई वजह

avatar: The Way of Water Not Releasing In Chennai: लंबे समय से फैंस जेम्स कैमरून की फिल्म ‘अवतार: द वे ऑफ वॉटर’ का इंतजार कर रहे थे. अब फाइनली ये फिल्म रिलीज भी हो चुकी है. दर्शकों के साथ-साथ कई फिल्मी सितारों ने भी इस फिल्म पर अपनी राय व्यक्त की है. लेकिन चेन्नई की ऑडियंस के लिए एक बुरी खबर है. दरअसल, वहां पर कई जाने माने थिएटर्स में ये फिल्म रिलीज नहीं की जाएगी. थिएटर के मालिकों ने ये खुलासा खुद सोशल मीडिया पर किया है.

जेम्स कैमरून की फिल्म ‘अवतार द वे ऑफ वाटर’ (Avatar: The Way of Water) का पहला पार्ट जब रिलीज हुआ था, तब फैंस ने इस फिल्म को दिल से स्वीकार किया था. अब 13 सालों बाद जब फिल्म का दूसरा पार्ट रिलीज हुआ है, ऑडियंस की एक्साइटमेंट का ठिकाना नहीं है. इस फिल्म को लेकर दर्शकों के बीच एक अलग ही लेवेल का क्रेज है.

सामने आई चेन्नई में फिल्म रिलीज न होने की वजह

चेन्नई के कई जाने माने थिएटरों के मालिक ने ‘अवतार: द वे ऑफ वाटर’ को रिलीज न किए जाने पर नाराजगी जाहिर करते हुए सोशल मीडिया पर ट्वीव किए हैं. एजीएस सिनेमा की सीईओ अर्चना कलपति ने ट्वीट में लिखा, “बहुत निराश हूं कि, #AvatarTheWayOfWater @agscinemas पर रिलीज नहीं हो रही. क्योंकि इस रिलीज करने के लिए हमें जो शर्तें दी गई थी हम उनसे सहमत नहीं. बड़े पर्दे पर इस फिल्म को ना देख पाने का दुख हमेशा रहेगा.”

twitter/screen short

थिएटर के मालिकों ने जाहिर की नाराजगी

वहीं दूसरे थिएटर के मालिक ने ट्वीट में लिखा, “हमारे सामने रखी गई शर्तों की वजह से #Vettri में #Avatar2 रिलीज नहीं हो पाई. हालांकि, मैंने हॉलीवुड की सामान्य शर्तों (एंडगेम सहित) से प्रीमियम की पेशकश की थी, लेकिन डिस्ट्रीब्यूटर से कोई बात नहीं बन पाई. हमने कोशिश भी बहुत की लेकिन आखिर में ये बिजनेस है.” वहीं, एक और थिएटर के मालिक ने भी कहा कि कोशिश तो बहुत की लेकिन रिलीज नहीं कर पाए.

twitter/screen short

बता दें कि साल 2009 में जेम्स कैमरून की फिल्म ‘अवतार’ का पहला पार्ट रिलीज किया गया था. फिल्म ने ग्लोबली बॉक्स ऑफिस पर ताबड़तोड़ कमाई की थी. तभी से ही फैंस इसके दूसरे पार्ट को लेकर बेताब थे. आज करोड़ों फैंस का वो इंतजार खत्म हुआ है. फिल्म की कहानी जेक सुली और उसके परिवार के ईर्द-गिर्द घूमती है. फिल्म में सैम वर्थिंगटन, सलदाना, सीसीएच पाउंडर, जेमी फ्लैटर्स, टाइटैनिक फेम एक्ट्रेस केट विंसलेट, रोनाल जैसे स्टार्स कमाल कर रहे हैं.

Tags: Hollywood movies, James cameron