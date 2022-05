Anek का एक सीन हो रहा वायरल, आयुष्मान खुराना के डायलॉग ने दिलाई किच्चा सुदीप-अजय देवगन के विवाद की याद

आयुष्मान खुराना (Ayushmann Khurana) की अपकमिंग फिल्म ‘अनेक’ (Anek) का ट्रेलर 5 मई यानी गुरुवार को रिलीज हुआ. अनुभव सिन्हा (Anubhav Sinha) की इस फिल्म में भारत की अनेक भाषा, अनेक वेशभूषा के बारे में दिखाने की कोशिश है. अलग-अलग बोली भाषा और संस्कृति के बीच भेदभाव को भी दिखाया गया है, खासतौर पर नॉर्थ ईस्ट के लोगों को लेकर. यूं तो ‘अनेक’ का 3 मिनट का पूरा ट्रेलर की धांसू हैं लेकिन इसमें से करीब 30 सेकेंड का एक सीन चर्चा में हैं. इस ट्रेलर में एक डायलॉग ने अजय देवगन (Ajay Devgn) और किच्चा सुदीपके बीच हुए हिंदी भाषा विवाद की याद दिला दी है.

‘अनेक’का ट्रेलर बेहद पसंद किया जा रहा है. देश की अनेकता में एकता को बांधने की कोशिश में बनाई गई इस फिल्म का हर सीन, हर डायलॉग बेहतरीन है लेकिन एक डायलॉग सब पर भारी है. आयुष्मान खुराना ने पूरे ट्रेलर में अनुभव सिन्हा ने भाषा और रंग रूप के आधार पर एक कोने से दूसरे कोने तक फैली विविधता को समेटने की कोशिश की है. इस ट्रेलर से निकाला गया एक क्लिप सोशल मीडिया पर शेयर कर किच्चा सुदीप की बातों का समर्थन करते हुए कह रहे हैं कि इसे लेकर पहली आवाज किच्चा सुदीप ने उठाई थी.

हिंदी को लेकर है डायलॉग

‘अनेक’ के ट्रेलर में एक सीन है जिसमें आयुष्माना खुराना गाड़ी चला रहे हैं और साथ बैठे हुए एक शख्स से पूछते हैं कि आप कहा से हैं सर ?,वह कहता है तेलंगाना. साउथ क्यों सर ? इस पर आयुष्मान खुराना कहते हैं लेकिन तेलंगाना तो तमिलनाडु के नॉर्थ में हैं. इसके बाद आयुष्मान पूछते हैं आपको क्या लगता है कि मैं कहां से हूं सर ? वह बोलता है कि नॉर्थ इंडिया. आयुष्मान फिर पूछते हैं कि ऐसा क्यों लगता है आपको, जवाब मिलता है कि तुम्हारी हिंदी साफ है.

सिर्फ इंडियन कैसे होता है आदमी ?

अयुष्मान फिर कहते हैं तो हिंदी डिसाइड करेगी कि कौन नॉर्थ से है और कौन साउथ से है. वह शख्स बोलता है नहीं. फिर एक्टर बोलते हैं कि कैसे डिसाइड होता है सर ? नॉर्थ इंडियन नहीं, साउथ इंडियन नहीं, वेस्ट इंडियन नहीं सिर्फ इंडियन कैसे होता है आदमी ?

