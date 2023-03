'ड्रीम गर्ल' से रणबीर कपूर ने चुपके से की बात, 'पूजा' ने बताई खास तारीख, आयुष्मान को पहचानना हुआ मुश्किल

मुंबई. ‘हैलो, मैं पूजा बोल रही हूं…’, इसे पढ़कर आपको आयुष्मान खुराना (Ayushmann Khurrana) की याद आ गई होगी. फिल्म ‘ड्रीम गर्ल’ में ‘पूजा’ बनकर आयुष्मान ने कई लड़कों के दिलों से खेला था. अब एक बार फिर आयुष्मान ‘पूजा’ के तौर पर दर्शकों को एंटरटेन करने के लिए तैयार हैं. आयुष्मान ने हाल ही ‘ड्रीम गर्ल 2’ (Dream Girl 2) का टीजर जारी किया है. टीजर में ‘तू झूठी मैं मक्कार’ के रणबीर कपूर भी हिस्सा हैं.

रणबीर कपूर (Ranbir Kapoor) की फिल्म ‘तू झूठी मैं मक्कार’ आज रिलीज हुई है. ऐसे में टीजर में रणबीर की आवाज को ‘पूजा’ से बात करते हुए दिखाया गया है. टीजर में पूजा यानी आयुष्मान खुराना बताते हैं कि फिल्म 7 जुलाई को रिलीज होगी, जिसमें पूजा के किरदार के खास रंग देखने को मिलेंगे. फिल्म का निर्माण एकता कपूर के प्रोडक्शन तले हुआ है और इसे राज शांडिल्य ने निर्देशित किया है.

रणबीर पर आया ‘पूजा’ का दिल

‘ड्रीम गर्ल 2’ के टीजर की शुरुआत आयुष्मान खुराना के किरदार ‘पूजा’ से होती है. वे कहते हैं, ‘हैलो मैं पूजा बोल रही हूं’. सामने से रणबीर कपूर की आवाज आती है. वे कहते हैं, ‘मेरी आवाज नहीं पहचानी?’. पूजा कहती है, ‘पहचान लिया, एक नंबर के झूठे हो तुम शादी कर वादा मुझसे और शादी किसी और से’. इस रणबीर कहते हैं, ‘सब अफवाह है’. इसी बीच जब रणबीर से एक महिला पूछती है, ‘किससे बात कर रहे हो’ तो वे भठिंडा वाली बुआ का नाम ले देते हैं. रणबीर और आयुष्मान की यह मस्ती भरी बातचीत दर्शकों को लुभा रही है.

Jab baat ho rahi hai @Pooja_DreamGirl ki toh ‘Kapoor’ ka toh hona zaroori hai! 😜♥️#7KoSaathMein spend karenge some lovin time! 💋#DreamGirl2 in cinemas on 7th July 2023.@ayushmannk @ananyapandayy @EktaaRKapoor @writerraj #ShobhaKapoor @balajimotionpic @SatheGauri pic.twitter.com/J7J8x523jL

— Manjot (@OyeManjot) March 7, 2023