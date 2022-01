'बाहुबली: बिफोर द बिगिनिंग' पर 150 करोड़ रुपये खर्च करने के बाद रुका काम? जानें पूरी डिटेल

एसएस राजामौली (SS Rajamouli) की फिल्मों ‘बाहुबली: द बिगिनिंग’ (Bahubali: The Beginning) और ‘बाहुबली: द कन्क्लूजन’ (Bahubali: The Conclusion) को भारी सफलता मिली थी. इसके बाद, एक मशहूर स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म ने एसएस राजामौली के साथ मिलकर ‘बाहुबली: बिफोर द बिगिनिंग’ (Bahubali: Before The Beginning) टाइटल से बाहुबली फ्रैंचाइजी के प्रीक्वल का ऐलान किया. ऐसा सुनने में आया कि ‘बाहुबली: बिफोर द बिगिनिंग’ में बाहुबली की मां की कहानी को एक वेब सीरीज के जरिए दिखाया जाएगा.

हालांकि, कुछ महीने पहले, निर्देशक देवा कट्टा, जो इस फिल्म को निर्देशित करने वाले थे, बीच में ही प्रोजेक्ट से बाहर हो गए. ऐसा सुनने में आया कि मेकर्स को उनकी प्लान की हुई कुछ चीजें पसंद नहीं आई थीं. फिर, मृणाल ठाकुर, जिन्हें लीड रोल के लिए चुना गया था, वे भी प्रोजेक्ट से बाहर हो गईं.

देवा कट्टा ने 100 करोड़ से ज्यादा के बजट के साथ फिल्म के प्री-प्रोडक्शन वर्क को हरी झंडी दिखा दी थी, जिसके बाद हैदराबाद में बड़े लेवल पर सेट बनाए जा रहे थे. मेकर्स ने नए डायरेक्टर्स कुणाल देशमुख और रिभु दासगुप्ता के साथ सीरीज को नया रूप दिया. दोनों ने जुलाई 2021 में इसकी तैयारी शुरू कर दी थी.

‘बाहुबली: बिफोर द बिगिनिंग’ पर 150 करोड़ रुपये हो चुके हैं खर्च?

अब चर्चा है कि इस प्रोजेक्ट पर फिर से काम रुक गया है. ईटाइम्स ने पिंकविला की एक रिपोर्ट के हवाले से बताया, प्री-प्रोडक्शन के लेवल पर जो काम हुआ है, वह स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म के नजरिए से बिल्कुल मेल नहीं खा रहा है. इसलिए, उन्होंने इस प्रोजेक्ट को फिलहाल टालने का फैसला किया है. टीम ने लगभग 150 करोड़ खर्च करने के बाद, 200 करोड़ रुपये की इनवेस्टमेंट करने के बजाय शूटिंग से पहले ही प्रोजेक्ट को रोकने का फैसला किया है.

जोखिम नहीं उठाना चाहते मेकर्स

न्यूज पोर्टल ने एक सूत्र के हवाले से बताया, ‘बाहुबली आज के समय में एक कल्ट है और वे किसी ऐसी चीज में जोखिम नहीं उठाना चाहते, जिसका आइकॉनिक स्टेटस है. वे इस पर फिर से काम शुरू कर सकते हैं, लेकिन कागज पर कॉन्टेंट इतना मजबूत होना चाहिए कि वह इसकी लिगेसी को आगे ले जा सके.’

साउथ सुपरस्टार नयनतारा सीरीज का हैं हिस्सा

मृणाल ठाकुर के अलावा एक्ट्रेस वामिका गब्बी और साउथ सुपरस्टार नयनतारा को भी उनके डिजिटल डेब्यू के लिए चुना गया था. हालांकि, वामिका गब्बी इसका हिस्सा बनी रहेंगी, इसे लेकर कोई स्पष्टता नहीं है, जबकि नयनतारा सीरीज का हिस्सा बनी रहेंगी.

