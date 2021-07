Bhoot Police से सामने आया सैफ अली खान का फर्स्ट लुक, करीना बोलीं- 'विभूति के साथ 'Saif' रहें'

(फोटो साभारः इंस्टाग्रामः @kareenakapoorkhan)

बॉलीवुड एक्टर सैफ अली खान (Saif Ali Khan) की अपकमिंग फिल्म 'भूत पुलिस (Bhoot Police)' से एक्टर का पहला लुक जारी कर दिया गया है. जब से मूवी से सैफ अली खान का लुक जारी हुआ है, वह चर्चा में छा गए हैं. फिल्म में वह विभूति नाम के शख्स का किरदार निभाने वाले हैं. सैफ अली खान की पत्नी और बॉलीवुड एक्ट्रेस करीना कपूर खान (Saif Ali Khan First Look From Bhoot Police) ने भी 'भूत पुलिस' से उनके फर्स्ट लुक को शेयर किया है, जिसमें सैफ अली खान का अंदाज फैंस का दिल लूट रहा है.लुक की बात करें तो इसमें सैफ ब्लैक कपड़ों में गले में माला पहने और आंखो में काजल लगाए नजर आ रहे हैं. इसके साथ ही उन्होंने हाथ में एक अजीबोगरीब छड़ी पकड़ रखी है, जिसमें कुछ चमकती हुई मालाएं नजर आ रही हैं. लेकिन, इन सबके बीच एक्टर के फैंस के बीच उनकी शैतानी आंखों और मुस्कुराहट की जमकर चर्चा हो रही है. लुक जारी होने के बाद सैफ अली खान ट्विटर पर ट्रेंड कर रहे हैं.'भूत पुलिस' से सैफ अली खान का लुक शेयर करते हुए करीना लिखती हैं- 'पैरानॉर्मल से डरें नहीं, बल्कि विभूति के साथ 'सैफ' मसहूस करें. डिज्नी प्लस हॉटस्टार वीआईपी पर जल्द आ रही है भूत पुलिस.' बता दें, सैफ अली खान के साथ ही इस फिल्म में यामी गौतम, जैकलीन फर्नांडिस और अर्जुन कपूर भी नजर आने वाले हैं. ऐसे में तमाम स्टार्स ने अपने-अपने सोशल मीडिया अकाउंट से सैफ अली खान का फर्स्ट लुक शेयर किया है.