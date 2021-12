‘भुज: द प्राइड ऑफ इंडिया’ का टीवी पर होगा ग्रैंड प्रीमियर, इस दिन घर बैठे उठा सकते हैं फिल्म का आनंद

Bhuj: The Pride of India- अजय देवगन (Ajay Devgn) की फिल्म ‘भुज :द प्राइड ऑफ इंडिया (Bhuj The Pride of India)’ ओटीटी पर इसी साल 13 अगस्त को रिलीज हुई थी और अब 26 दिसंबर, रात 8 बजे स्टार गोल्ड पर इस फिल्म का ग्रैंड प्रीमियर होगा. ये फिल्म भुज के एक गांव की उन 300 जाबाज महिला शक्तिओं को श्रद्धांजलि होगी, जिन्होंने अपनी जिंदगी को ताक पर रखकर मात्र तीन दिनों में रनवे तैयार किया, जो नामुमकिन था.

फिल्म को लेकर क्या बोले अजय देवगन

महिला शक्ति के इस जज्बे को सलाम करते हुए अजय देवगन (Ajay Devgn) कहते हैं, ” फिल्म ‘भुज: द प्राइड ऑफ इंडिया’ उन 300 महिलाओं के अद्भुत और अविश्वसनीय साहस को सलाम करती है, जो युद्ध के बीचों-बीच अपने बच्चों को घरों में छोड़कर हवाई मैदान को ठीक करने में जुट गई. इन औरतों ने वतन की हिफाजत को अपने जान और परिवार वालों से भी ऊपर रखा और यही उन्हें असल हीरो बनाती हैं. जब मैंने ये कहानी सुनी तब से ये मेरे दिल में रह गई.”

देशभक्ति के किरदार को जीने का मिला मौका

देशभक्ति के किरदारों को कर चुके अजय कहते हैं, “मैं बहुत सौभाग्य शाली हूं कि मुझे अपने कैरियर के शुरुआती दौर से ही देशभक्ति के किरदार को जीने का मौका मिला. मैं शुक्रगुजार हूं कि श्री राज संतोषी की ओर से मुझे भगत सिंह जैसे देशभक्त का किरदार करने का मौका मिला. ‘तानाजी: द अनसंग वॉरियर’ के जरिये मैंने अपनी 100वीं फिल्म दर्ज की और अब फिल्म ‘भुज: द प्राइड ऑफ इंडिया’ में विंग कमांडर विनय कार्णिक की कहानी निभाकर मुझे गर्व महसूस हो रहा है.

पर्दे पर लाते रहेंगे ऐसी कहानियां

तानाजी जैसे शूरवीर योद्धा और विजय कार्णिक जैसे वीर सपूतों का किरदार कर अजय कहते हैं कि आगे भी हम ऐसे कई वीर जवानों और पराक्रमी योद्धा की कहानियों को फिल्मी पर्दे पर जीते रहेंगे और उन्हें अमर करते रहेंगे.

