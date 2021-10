Bigg Boss 15: करण कुंद्रा ने शमिता शेट्टी को कहा 'आंटी', सोशल मीडिया पर लोगों ने लगा दी क्लास

बिग बॉस 15 (Bigg Boss 15) की धमाकेदार शुरूआत हो चुकी है. पहले के सीजन की ही तरह इस बार भी कंटेस्टेंट्स (Contestants) के बीच लड़ाई ज्यादा देखने को मिल रही है. प्रतीक सहजपाल (Pratik Sehajal) ने शो के पहले दिन से ही अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं. उनकी घर के अन्य सदस्यों के साथ कई बार नोक-झोंक हो चुकी है. प्रतीक के इस झगड़े में उनका साथ देने के चलते शमिता शेट्टी अब घर के बाकी सदस्‍यों के न‍िशाने पर आ गई हैं. लेकिन शम‍िता के ‘क्‍लास’ की बात करने पर करण कुंद्रा भड़क गए हैं और उन्‍होंने गुस्‍से में एक्‍ट्रेस को ‘आंटी’ कह द‍िया है. अब करण के इस ‘आंटी’ वाले कमेंट के चलते वह सोशल मीडिया पर लोगों के गुस्‍से का श‍िकार हो रहे हैं.

जय भानुशाली ने प्रतीक को ‘छोटू फॉलो मी’ (chotu follow me’) कह कर ‘हाइट शेम’ क‍िया है तो वहीं कुंद्रा भी गुस्‍से में शम‍िता को ‘आंटी’ कह बैठे हैं. इसी दरम्यान करण कुंद्रा (Karan Kundra) को ऐसा लगा कि शमिता शेट्टी (Shamita Shetty) ने उन्हें ‘क्लासलेस’ (claseless) कहा है. यह बात करण को लग गई. शम‍िता की इस बात से नारात करण ने निशांत भट्ट (Nishant Bhat) से बातचीत के समय शमिता को ‘आंटी’ (Aunty) कहते हुए कहा, ‘वो क्यों किसी भी लड़ाई का हमेशा मुद्दा बनाती रहती हैं. बस फिर क्या था, करण कुंद्रा सोशल मीडिया (Social Media) पर ट्रोल होने लगे.

शमिता शेट्टी को आंटी करने पर करण कुंद्रो हुए ट्रोल(फोटो साभार-twitter/@anushka)

ट्रोलर्स ने सोशल मीडिया पर करण कुंद्रा की जमकर क्लास लगाई है. करण को ट्रोल करते हुए एक यूजर ने लिखा वो खुद 37 साल का है, और शमिता शेट्टी को ‘आंटी’ बुला रहा है, जबकि शमिता ने ‘क्लासलेस’ शब्द का इस्तेमाल नहीं किया था. इतना ही नहीं एक यूजर ने यहां तक लिख दिया कि जब 40 साल की शमिता को आंटी बुला रहे हैं, तो वह सलमान खान को क्या बोलते होंगे.

All this guy does EVERY freaking year is pick on a woman and try to tear her apart every opportunity he gets. @isalilsand get a life and a career because this paid job of PR won’t take you far, and you’re clearly failing this too. Also see this, and STOP SPEWING LIES WEIRDO https://t.co/H9hmIv1nBa — Rohan (@Shamitaholic) October 5, 2021

I don’t think I need to say anything about this, you’re free to watch the video.

She didn’t say “CLASSLESS,” at least not in the episode footage and it was Nishant who uttered it.

Everything that happened between Shamita and Karan is included here.#ShamitaShetty pic.twitter.com/7Oe6dNFNId — Sammy (@Helllo_its_me) October 5, 2021

He is 36 year old

And Shamita is 40 he called her Aunty Then what he will call to #Salmankhan? But he have no guts Shamita k b back py bol rha hai Salman k samny mu khul hi na jaye #ShamitaShetty #BiggBoss15 pic.twitter.com/4tyNq01ZVT — SHAMITA SHETTY OFFICIAL FC (@ShamitaStans) October 5, 2021

बहरहाल, बिग बॉस 15 की तो यह महज शुरूआत है, और अभी से ही घर में बवाल मच गया है. इस समय घर दो हिस्सों में बंटा दिख रहा है. प्रतीक सहजपाल के बाद अब करण कुंद्रा भी अपने रंग दिखाने शुरू कर दिए हैं. ऐसे में बिग बॉस 15 के आने वाले एपिसोड्स और भी धमाकेदार होंगे. मगर सबको अब इस वीक एंड का इंतजार है, जब प्रतीक सहजपाल और करण कुंद्रा का सामना होस्ट सलमान खान से होगा.