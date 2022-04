Jaya Bachchan B’day: जया बच्चन अकूत संपत्ति की हैं मालकिन, कैश, जमीन के अलावा करोड़ों की है ज्वैलरी

जया बच्चन (Jaya Bachchan) 9 अप्रैल 1948 को जबलपुर में पैदा हुईं और बरसों तक हिंदी सिनेमा में काम करने के बाद अब राज्यसभा की एमपी (Jaya Bachchan Member of Parliament in the Rajya Sabha) हैं. जया एक ऐसी महिला हैं जिनकी सफलता पर उनके पति अमिताभ बच्चन समेत पूरे परिवार को नाज है. जया ना सिर्फ एक शानदार एक्ट्रेस हैं बल्कि एक अच्छी बीवी, मां और नानी-दादी भी हैं. इतना ही नहीं एक सफल राजनेता भी हैं. जीवन के हर मुकाम पर सफलता की कहानी लिखने वाली जया ने काफी संपत्ति भी बनाई है. आज उनके जन्मदिन पर उनके ऐश्वर्य-वैभव के बारे में बताते हैं.

जया बच्चन (Jaya Bachchan) बचपन से ही पढ़ाई-लिखी में तेज थीं. उन्हें जब एक्टिंग करने का फैसला किया तो पहले बकायदा इसकी ट्रेनिंग ली. फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीच्यूट ऑफ इंडिया पुणे से एक्टिंग की बारिकियां सीखीं और गोल्ड मेडल हासिल किया. अपने समय की बेस्ट एक्ट्रेस जया ने महज 15 साल की उम्र में सत्यजीत रे की फिल्म ‘महानगर’ में काम किया था.

‘गुड्डी’ फिल्म से किया था बॉलीवुड डेब्यू

जया ने ऋषिकेश मुखर्जी की हिंदी फिल्म ‘गुड्डी’ में काम किया और अपनी मासूमियत भरे अभिनय से दर्शकों का दिल जीत लिया. पहली ही फिल्म की अपार सफलता के बाद जया का करियर चमक गया. इसके बाद ‘उपहार’, ‘कोशिश’, ‘कोरा कागज’, ‘अभिमान’, ‘हजार चौरासी की मां’, ‘मिली’ ‘चुपके-चुपके’, ‘शोले’ जैसी तमाम फिल्मों में काम कर अपने अभिनय का सिक्का जमा दिया.

अमिताभ बच्चन-जया बच्चन ( फोटो साभार -@amitabhbachchan/ Instagram)

अमिताभ बच्चन से हुई शादी

1973 में सदी के महानायक अमिताभ बच्चन से प्रेम विवाह कर जया भादुड़ी से जया बच्चन बन गईं. दो बच्चों अभिषेक बच्चन और श्वेता बच्चन की मां बनीं. बच्चों के बाद जया ने फिल्मों में काम कर दिया और अपना अपने बच्चों पर अधिक फोकस रखा. इसके बाद जया ने समाजवादी पार्टी के साथ अपनी राजनीतिक पारी की शुरुआत की. कई मुद्दों पर राज्यसभा में अपनी बात को पुरजोर तरीके से रखते हुए नजर आती हैं.

अरबों की संपत्ति के मालिक हैं अमिताभ और जया

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक राज्यसभा चुनाव के दौरान दिए गए हलफनामे में जया बच्चन और उनके पति अमिताभ बच्चन के पास कुल 10.01 अरब की संपत्ति बताई गई थी. शपथ पत्र के मुताबिक जया के नाम पर बैंक और विभिन्न वित्तीय संस्थाओं से करीब 88 करोड़ रुपए का कर्ज दिखाया गया था. जया के पास 67 करोड़ 79 लाख 31 हजार 546 रुपए की संपत्ति बताई गई.

बेटी श्वेता बच्चन के साथ जया बच्चन . (फोटो साभार: @shwetabachchan/Instagram)

करोड़ों के आभूषण की मालकिन हैं जया बच्चन

इतना ही नहीं जया बच्चन के पास 26 करोड़ 11 लाख की कीमत की ज्वैलरी भी है. इसके अलावा 8 लाख 85 हजार की कीमत के व्हीकल हैं. दुबई के बैंक में भी करीब 6 करोड़ 60 लाख रुपए जमा है. आभूषण के अलावा जया के पास 37 करोड़ 25 लाख की कृषि भूमि लखनऊ के काकोरी और भोपाल में है. बता दें कि ये आंकड़े पहले के हैं, अब इसमें और इजाफा हो गया होगा.

