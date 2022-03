Saurabh Shukla B’day: गोरखपुर में जन्में सौरभ शुक्ला कभी कोर्ट नहीं गए लेकिन Jolly LLB में काम कर जीता अवॉर्ड

सौरभ शुक्ला (Saurabh Shukla) 5 मार्च 1963 को उत्तर प्रदेश के शहर गोरखपुर में पैदा हुए थे. सौरभ सिर्फ एक्टर ही नहीं बल्कि डायरेक्टर और स्क्रीन राइटर हैं (Saurabh Shukla is an Indian Actor, director and Screenwriter). ‘सत्या’ (Satya), जॉली एलएलबी (Jolly LLB) , पीके (PK) जैसी फिल्मों में शानदार अभिनय का परिचय देने वाले सौरभ को ‘सत्या’ में काम करने के बाद कल्लू मामा के नाम से मशहूर हो गए. एक्टर आज अपना जन्मदिन (Happy Birthday Saurabh Shukla) मना रहे हैं.

सौरभ शुक्ला के घर में था संगीतमय माहौल

सौरभ शुक्ला के घर में संगीतमय माहौल था. मां जोगमाया इंडिया की पहली महिला तबला वादक और पिता शत्रुघ्न शुक्ला आगरा घराने के मशहूर गायक. ऐसे माता-पिता की संतान सौरभ जब मात्र 2 साल के ही थे तभी उनका परिवार गोरखपुर से देश की राजधानी दिल्ली आ गए. इनके माता-पिता को संगीत के साथ-साथ फिल्में देखने का भी गजब का शौक था. दिल्ली में पले बढ़े सौरभ ने पढ़ाई करने के बाद थियेटर से अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत की थी. फिल्मों में सबसे पहले शेखर कपूर ने फिल्म ‘बैंडिट क्वीन’ में मौका दिया. टीवी और थियेटर में काम करते रहे लेकिन सौरभ को पहचान राम गोपाल वर्मा की सुपरहिट फिल्म ‘सत्या’ से मिली.

कल्लू मामा के नाम से फेमस हैं सौरभ शुक्ला

‘सत्या’ फिल्म में कल्लू मामा के किरदार में दर्शकों ने सौरभ शुक्ला को इतना पसंद किया कि इसी नाम से मशहूर हो गए. नाम तो मिला लेकिन काम के मामले में सौरभ को ‘सत्या’ की सफलता का कोई खास फायदा नहीं मिला. काफी मुश्किल भरा समय भी काटा, लेकिन इन्हें जब ‘जॉली एलएलबी’ में काम मिला तो कई अच्छी फिल्में इनकी झोली में आ गिरी.

कल्लू मामा के नाम से फेमस सौरभ शुक्ला गोरखपुर में पैदा हुए थे.

असल जिंदगी में कभी कोर्ट नहीं गए सौरभ शुक्ला

‘जॉली एलएलबी’ फिल्म में जस्टिस सुंदरलाल त्रिपाठी के रोल में बेहद पसंद किए गए. मीडिया को दिए एक इंटरव्यू में सौरभ ने बताया था कि ‘जज के रोल में उन्हें खूब तारीफ मिली लेकिन मजे की बात है असल जिंदगी में मैं कभी कोर्ट नहीं गया. इस रोल को अगर मैं निभा पाया तो इसके पीछे फिल्म के डायरेक्टर सुभाष कपूर थे. उन्होंने ही सारी कहानियां सुनाई थी जिनके आधार पर मैं अपने किरदार के साथ न्याय कर पाया’.

‘जॉली एलएलबी’ के लिए नेशनल फिल्म अवॉर्ड मिला

बता दें कि सौरभ शुक्ला को ‘जॉली एलएलबी’ फिल्म के लिए बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का नेशनल फिल्म अवॉर्ड मिला था. सौरभ ने इंटरनेशल फिल्म स्लमडॉग मिलेनियर (Slumdog Millionaire) में काम किया है, जिसे गोल्डन अवॉर्ड और एकेडमी अवॉर्ड मिला है.

