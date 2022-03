बॉबी देओल बोले, 'हमारे परिवार को चालाकी नहीं आती, इसलिए लोग फायदा उठा लेते हैं'

बॉबी देओल (Bobby Deol) एक बार फिर से पर्दे पर अपनी एक्टिंग के कारण सुर्खियों में हैं. इन दिनों वह अपनी वेब सीरीज लव हॉस्टल (Love Hostel) को लेकर चर्चाओं में हैं. 25 फरवरी, 2022 को रिलीज हुई इस सीरीज में वह विक्रांत मैसी (Vikrant Massey) और सान्या मल्होत्रा (Sanya Malhotra) के साथ नजर आ रहे हैं. इस सीरीज में भी वह निगेटिव रोल में दिखाई दे रहे हैं. अपने रोल से इतर रीयल लाइफ में वह काफी सरल और सीधे हैं. इस बात का खुलासा उन्होंने खुद किया. उन्होंने बताया कि कैसे सीधेपन के कारण लोगों ने उनके परिवार का फायदा (Bobby Deol opens up about his family being very simple) उठाया.

बॉबी देओल ने बताया, लोगों ने उठाया फायदा

बॉबी देओल (Bobby Deol) ने हाल ही में एक इंटरव्यू में बताया कि उनके पापा धर्मेंद्र (Dharmendra) और उनकी मां प्रकाश कौर (Prakash Kaur) ने उन्हें और उनके बड़े भाई सनी देओल (Sunny Deol) को हमेशा अच्छा इंसान और डाउन टू अर्थ रहना की सीख दी. सिद्धार्थ कन्नन के साथ एक इंटरव्यू में, बॉबी से जब पूछा गया कि उनका परिवार बहुत ‘नरम और सौम्य’ है, क्या वह कभी-कभी खुद का फायदा उठाते हुए पाते हैं? इसके जवाब में उन्होंने कहा कि हम बहुत ही साधारण लोग हैं. हम जोड़-तोड़ या स्ट्रीट स्मार्ट नहीं हैं, इसलिए लोग हमारा फायदा उठा लेते हैं.

कई लोगों ने उठाया देओल परिवार का फायदा

उन्होंने आगे कहा कि ऐसे कई लोग थे, जिनकी हमने मदद की, उन्होंने हमारा फायदा उठाया और हमारा नाम खराब किया और आगे बढ़ गए. ऐसा होता रहता है, लेकिन हम अच्छे लोग हैं और भगवान हम सभी को देख रहा है. हमारे माता-पिता और बड़ों ने हमें ये ही सीख दी कि अच्छे इंसान बनो, जमीन से जुड़े रहो. क्योंकि ऐसा करने से जीवन में जो चाहत होती है वो हासिल हम कर सकते हैं.

बॉलीवुड में एंट्री करने वाले युवाओं को सलाह

बॉबी देओल ने इस बातचीत में आगे कहा कि बॉलीवुड में एंट्री करने की इच्छा रखने वाले युवाओं को सलाह दी कि उन्हें पहले अपनी पढ़ाई पूरी करनी चाहिए, क्योंकि इसके बाद भी उनके लिए दूसरा रास्ता खुला रहता है. उन्होंने कहा, ‘मैं चाहता था कि मेरे बच्चे पहले अपनी पढ़ाई पूरी करें. मेरा बेटा बिजनेस मैनेजमेंट की पढ़ाई कर रहा है. मैं चाहता हूं कि वह अपनी पढ़ाई पूरी करें और खुद को तैयार कर ले ताकि फिल्म इंडस्ट्री में फेल होने पर भी वह कुछ और कर सके.’

साल 1995 से की करियर की शुरुआत

आपको बता दें कि बॉबी ने अपने करियर की शुरुआत साल 1995 में फिल्म ‘बरसात’ से की थी. इसके बाद बाद में वह ‘गुप्त’, ‘सैनिक’, ‘बादल’, ‘बिच्छू’, और ‘प्यार हो गया’, ‘अजनबी’, ‘हमराज’ जैसी कई अन्य फिल्मों में दिखाई दिए थे.

