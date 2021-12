‘सूर्यवंशी’ के गाने ‘ना जा’ को इंडोनेशियाई यू-ट्यूबर ने किया रिक्रिएट, अक्षय कुमार ने दिया ऐसा रिएक्शन

नई दिल्ली. अक्षय कुमार (Akshay Kumar) के सितारे इन दिनों बुंलदियों पर हैं. उनकी फिल्म ‘सूर्यवंशी’ (Sooryavanshi) बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट साबित हुई है. फिल्म के एक्शन सीन्स से लेकर गाने तक लोगों को बेहद पसंद आ रहे हैं. फिल्म के गाने में अक्षय कुमार और कैटरीना कैफ (Akshay Kumar & Katrina Kaif) की जोड़ी ने धमाल मचा दिया. हाल ही में, एक पॉपुलर इंडोनेशियाई यू-ट्यूबर (Indonesian YouTuber) ने फिल्म ‘सूर्यवंशी’ के गाने ‘ना जा’ (Na Jaa) को रिक्रिएट किया, जिस पर अक्षय कुमार ने अपनी प्रतिक्रिया दी है. इस यू-ट्यूबर ने अपने डासिंग पार्टनर के साथ मिलकर गाने को रिक्रिएट किया है, जो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है.

अक्षय कुमार ने यूट्यूबर की तारीफ की

इंडोनेशियाई यू-ट्यूबर ने ‘सूर्यवंशी’ के गाने ‘ना जा’ (Sooryavanshi Song Na Jaa) को हूबहू रिक्रिएट करने की कोशिश की है. ड्रेस से लेकर डांसिंग स्टेप्स तक को यू-ट्यूबर ने कॉपी किया है. अपने इस वीडियो को ट्विटर पर शेयर करते हुए यू-ट्यूबर ने लिखा, ‘इंडोनेशिया के इस यू-ट्यूबर ने ‘ना जा’ गाने को रिक्रिएट किया है, आप इस बारे में क्या सोचते हैं. क्या आपको यह पसंद आया. थैंक्यू सर.’ साथ ही पोस्ट के साथ अक्षय कुमार को उसने टैग इस उम्मीद से कर दिया कि शायद अक्षय की नजर वीडियो पर पड़ जाए. अक्षय कुमार ने यू-ट्यूबर के उम्मीद को टूटने नहीं दिया, उन्होंने वीडियो की तारीफ में कहा कि उन्हें गाने का रिक्रिएशन पसंद आया.

य़ूट्यूबर ने अक्षय कुमार का जताया अभार

इसके बाद इस यू-ट्यूबर ने अक्षय कुमार के इस ट्विट के स्क्रीन शॉट को अपने इंस्टग्राम पर पोस्ट किया है. इंस्टाग्राम पर इस यू-ट्यूबर नाम वीना फैन (Vina Fan) है. विना ने इंस्टग्राम पर वीडियो पर प्रतिक्रिया देने के लिए अक्षय कुमार के प्रति अपना आभार व्यक्त किया है.

पहले भी कई गानों को कर चुकी हैं रिक्रिएट

ऐसा नहीं है कि वीना ने पहली बार अक्षय कुमार के फिल्म के गाने को रिक्रिएट किया है. इससे पहले भी वो कई गाने को रिक्रिएट कर चुकी हैं. कुछ महीने पहले उन्होंने अक्षय कुमार की फिल्म ‘एक रिश्ता’ के गाने ‘मोहब्बत ने मोहब्बत को’ रिक्रिएट किया था.

HI @akshaykumar

This Video MOHABBAT NE MOHABBAT KO from EK RISHTA || VINA FAN @vinavinafan version recreate parody from INDONESIA 🇲🇨

Please give your opinion @Akkistaan @MumbaiAkkians @TeamAkshay @Akky_Kuntal @akkikumaritaly @KarismaKapoor @therealkarisma @AKFansGroup pic.twitter.com/A2btZgWNYs

— Puputt_Asiih (@puputt_VL0405) August 25, 2021