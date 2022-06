भाग्यश्री ने बयां किया दर्द, बोलीं- 'जब मैंने इंडस्ट्री छोड़ी तो मेरे पति को लोगों ने समझा गलत और बना दिया 'विलेन'

Bhagyashree ON her break from films:सलमान खान के साथ फिल्म ‘मैंने प्यार किया’ से दर्शकों पर छा जाने वाली अभिनेत्री भाग्यश्री (Bhagyashree) भले ही बॉलीवुड से दूर है लेकिन वह किसी न किसी वजह से खबरों छाई रहती हैं. वह कभी अपनी ग्लैमरस तस्वीरों की वजह से वाहवाही बटोरती हैं, तो कभी अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर सनसनी बनी रहती हैं. इसी बीच भाग्यश्री ने उन पलों किया, जब उन्होंने बॉलीवुड छोड़ने का फैसला किया तब कैसे उनके पति हिमालय दासानी (Himalay Dasani) को लोगों ने जज किया है. एक इंटरव्यू में भाग्यश्री ने बताया कि जब उन्होंने शादी के बाद फिल्म इंडस्ट्री छोड़ी, तब लोगों ने उनके पति को विलेन की तरह देखा.

आपको याद दिला दें कि भाग्यश्री (Bhagyashree) ने फिल्म ‘मैंने प्यार किया’ से अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत की थी. अपनी डेब्यू फिल्म से ही वह रातों-रात स्टार बन गई थीं. लेकिन साल 1990 में पति हिमालय के साथ शादी करने के बाद एक्ट्रेस ने हमेशा के लिए अपना फिल्मी करियर को छोड़ने का ऐलान कर दिया था. उनके इस फैसले से उनके फैंस को जबरदस्त झटका लगा था. फैंस का मानना था कि पति हिमालय की वजह से उन्होंने फिल्मों से किनारा किया. अक्सर इन बातों से भाग्यश्री को ट्रोल किया जाता है. अब अदाकारा ने खुलकर इस मामले पर बात की.

रियलिटी शो से बदली लोगों की सोच

‘टाइम्स ऑफ इंडिया’ से बात करते हुए भाग्यश्री ने कहा कि जब मैंने शादी के बाद फिल्मों में काम करना बंद कर दिया तो लोगों ने हिमालय दसानी को एक ‘विलेन’ के रूप में देखा गया. हालांकि लोगों को हिमालय के बारे में कुछ नहीं पता था. क्योंकि वो इंडस्ट्री से नहीं थे. फिर भी लोगों ने उन्हें गलत तरीके से पेश किया. भाग्यश्री ने आगे कहा कि हाल ही में एक रियलिटी शो में हम दोनों को एक साथ देखने के बाद लोगों ने महसूस किया कि 33 साल पहले मैंने प्यार के लिए जो भी फैसला लिया वह सही था. आपको बता दें कि भाग्यश्री को हाल ही में उनके पति हिमालय दासानी के साथ रियलिटी शो ‘स्मार्ट जोड़ी’ में देखा गया था.

अपने आपको बेहद खुशनसीब मानती हैं भाग्यश्री

भाग्यश्री ने आगे कहा कि मैंने परिवार और अपने बच्चों को समय दिया. मैं लकी हूं कि मैंने अपनो बच्चों की परवरिश अच्छी तरह से कर पाई. इसके बाद मैंने जब कमबैक का सोचा तो सभी ने मुझे सपोर्ट किया. मेरे बच्चे और परिवार के लोगो ने मेरा सपोर्ट करते अपनी खुशी जताई. अदाकारा ने आगे कहा कि मेरे परिवार वालों ने मुझसे कहा था कि तुमने अपनी सारी जिम्मेदारियां पूरी कर ली हैं. परिवार का ख्याल अच्छी तरह रखा है, अब तुम अपने सपनों को पूरा कर सकती हो. मैं खुशनसीब हूं कि मेरे फैसले पर मेरी फैमिली और बच्चों का बखूबी सपोर्ट मिला.

