Loading...



An actor on a show to promote his next release talks about his score of over 300 girlfriends.The host & audience laughs in good jest.What If a woman said the same thing on a show?Would that be a joke too?This basic gender bias is what has always been wrong.The root of all evil !

— Dipannita Sharma (@Dipannitasharma) December 5, 2019



Totally agree with you! Double standards of our society. We have progressed on various fronts, yet we have different rules for men and women! Really sad!

— Rashmi Bora Das (@rashmiUTK) December 5, 2019



It’s not so much as double standards as it is male arrogance. They shouldn’t talk about the number of women they’ve dated. It’s just cheap to call women a ‘score.’ I mean what sort of upbringing does one have to make a count of other human beings? Appalling!

— Dil Vil (@TheHeartWoman) December 5, 2019



That actor is almost a senior citizen now and still consider himself a baba, what else can you expect..

— He10 🇮🇳 (@Hiten_Bathia) December 5, 2019

. संजय दत्त (Sanjay Dutt) की बायोपिक बॉक्‍स ऑफिस पर सुपरहिट रही थी. इस फिल्‍म पर यूं तो काफी बहस हुई लेकिन संजय दत्त की 300 से ज्‍यादा गर्लफ्रेंड्स का जिक्र अक्‍सर होता रहा. हाल ही में कपिल शर्मा (Kapil Sharma) के कॉमेडी शो में संजय दत्त अपनी फिल्‍म 'पानीपत' (Panipat) का प्रमोशन करने पहुंचे. ऐसे में कपिल शर्मा ने संजय दत्त से उनकी 308 गर्लफ्रेंड्स से जुड़ा एक सवाल पूछा. इस सवाल पर हंसते हुए संजय दत्त ने कहा कि 'ये आंकड़ा अभी रुका नहीं है...' संजय दत्त ने भले ही इस बात पर मजाक किया हो, लेकिन ये मजाक बॉलीवुड की एक एक्‍ट्रेस को बिलकुल पंसद नहीं आया है.'द कपिल शर्मा शो' (The Kapil Sharma Show) में कपिल ने संजय दत्त से कहा, 'सर आपकी फिल्‍म आई संजू, उसमें हमने देखा आपकी 308 गर्लफ्रेंड थीं. माला भी 108 के बाद खत्‍म हो जाती है सर.' ये सुनते ही वहां बैठे दर्शक हंसने लगे. इसपर संजय दत्त ने कहा, 'मेरी माला 308 की है और यहां खत्‍म नहीं हुआ है. अभी भी हो सकता है.' ये प्रोमो सोनी चैनल ने शेयर किया है.इसपर बॉलीवुड एक्ट्रेस दीपानिता शर्मा (Dipannita Sharma) ने लिखा, 'एक एक्‍टर अपनी फिल्‍म का प्रमोशन करने एक शो पर पहुंचता है और अपनी 300 से ज्‍यादा गर्लफ्रेंड्स के स्कॉर पर बात करता है. होस्‍ट और ऑडियंस इस बात पर हंसते हैं. अगर यही बात एक महिला आकर इस शो पर कहती तो क्‍या होता? क्‍या तब भी ये एक जोक ही होता ? लैंगिक आधार पर इस तरह का भेदभाव हमेशा से गलत है. यही सब बुराइयों की जड़ है.'दीपानिता के इस ट्वीट के बाद सोशल मीडिया पर जमकर उनके इस ट्वीट को समर्थन मिल रहा है. कई लोग समाज के इस दौहरे रवैये पर अपनी नारजगी जता रहे हैं.बता दें कि संजय दत्त की बायोपिक में रणबीर कपूर उनका किरदार करते हुए नजर आए थे. इस फिल्‍म को बॉक्‍स ऑफिस पर काफी तारीफें मिली थीं. इसे निर्देशक राजकुमार हिरानी ने बनाया था. बाद में हिरानी ने अपने एक इंटरव्‍यू में खुलासा किया था कि उन्‍होंने इस फिल्‍म को हिट बनाने के लिए संजय दत्त के किरदार को हीरो की तरह दिखाने की कोशिश की थी.