For The Poet Prime Minister of our country, love you Baapji...

“Let no one challenge India's secularism.” - Atal Bihari Vajpayee #Salute #Respect

Growing up in India in the 1980’s and 90’s one can never forget what a deep impact #AtalBihariVaajpayee ji made on us... he was a great statesman and leader. #RIP

Indeed a big loss for our country as we pay our last tribute to #AtalBihariVajpayee ji. He was a close family friend and his legacy will forever be remembered. Thank you for your selfless service, sir! My heartfelt condolence to everyone.

It is rare to find love and respect across the entire politcal spectrum.

Atalji, was the rarest of them all.



Alvida #AtalBihariVajpayee.



I’m saddened to hear the demise of a great statesman Shri.Vajpayee ji. May his soul Rest In Peace.

Rishitulya purva pradhan mantri Bharat Ratna Atal Bihari Vajpayee ji ke swargwas ki vaarta sunke mujhe aise

One of the few statesman who brought dignity and esteem to politics. His dream and steadfast application of Road connectivity changed and continues to change millions of lives in our country. Bowing with respect to our beloved leader #AtalBihariVajpayee ji.

A true legend, respected statesman, phenomenal poet, tall leader beyond stature, respected by even his strongest critics and rivals...#Atalji passes on. Leaving behind a legacy of greatness that will inspire generations forever! #AtalBihariVajpayee

Heartfelt condolences to #AtalBihariVajpayee ji's family and dear ones. May his soul rest in peace. 🙏

Former Prime Minister Shri #AtalBihariVajpayee's visionary ideas and contributions for India were truly remarkable. The nation will always remember... #RIP

My thoughts and condolences to the family.

पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजयेपी के निधन के बाद उनके अंतिम संस्‍कार की तैयारी शुरू कर दी गई है. राजनेता, फिल्म और खेल जगत के साथ ही पूरा देश उनके निधन से गहरे शोक में है. हर विषम परिस्थिति और चुनौतियों को स्वीकार करने वाले अटलजी के पार्थिव शरीर को देखने के लिए शाम से ही उनके घर लोगों की भारी भीड़ लगी हुई है. बॉलीवुड के कई दिग्गज नेताओं ने ट्वीट कर अपना दुख जाहिर किया है. इसी कड़ी में शाहरुख खान ने ट्वीट कर शोक जताते हुए कहा कि आज देश ने एक पिता समान व्यक्ति को खो दिया.वहीं न सिर्फ शाहरुख़ बल्कि पूरा सिनेमा जगत ही शोक की लहर में डूब चुका है. बॉलीवुड और रीजनल सिनेमा के सितारों ने भी ट्वीट कर अटल जी के निधन पर अपने दर्द को व्यक्त किया है.बॉलीवुड अभिनेत्री दीया मिर्जा ने अटल बिहारी बाजपेयी के निधन पर उन्हें श्रद्धांजलि दी. साथ ही बॉलीवुड स्टार संजय दत्त, बोमन ईरानी , लता मंगेशकर, रजनीकांत जैसे कई सितारों ने अपना दर्द जाहिर किया. वहीं दूसरी तरफ भोजपुरी जगत भी शोक की लहर में डूब चुका है. जिसमें एक्ट्रेस आम्रपाली दुबे और निरहुआ जैसे भोजपुरी सितारों ने अपना दर्द बयान किया.बता दें भारतीय जनसंघ की स्थापना में अहम भूमिका निभाने वाले अटल बिहारी बाजपेयी, प्रधानमन्त्री होने के साथ हिंदी के कवि पत्रकार और एक प्रखर वक्ता भी थे.