लॉकडाउन पर बोलीं पायल रोहतगी- पीएम की आधी स्पीच सुनकर आलू-प्याज खरीदने चली गई

"हाथ हैं जोड़ते विनम्रता से आज हम ,

सुनें आदेश प्रधान का , सदा तुम और हम ;

ये बंदिश जो लगी है , जीवदायी बनेगी ,

21 दिनों का संकल्प निश्चित Corona दफ़नाएगी " !!!



~ अमिताभ बच्चन pic.twitter.com/Hq35etxSz0

— Amitabh Bachchan (@SrBachchan) March 24, 2020



One for all, all for one. Let us do what we have to do. We have no option. We will all keep one another busy and entertained for the coming time. No worries. No panic. Sala isko bhi dekh lenge. PM ji don’t worry we are with you! Jai Hind.

— Rishi Kapoor (@chintskap) March 24, 2020



ANYONE CRACKING JOKES ABOUT MY COUNTRY OR ON MY LIFESTYLE, WILL BE DELETED. BE AWARE AND WARNED. THIS IS A SERIOUS MATTER. HELP US TO TIDE OVER THE SITUATION.

— Rishi Kapoor (@chintskap) March 24, 2020



8 बजे रात के बजाए सुबह आठ बजे बोल देते । चार बजे भी बोल देते तो इंतज़ाम कर लेते । हमेशा आठ बजे ही बोलते हैं और समय देते हैं चार घंटे का । उनका क्या जो पैदल घर को निकले हैं शहर छोड़ के , क्योंकि बस या ट्रेन नहीं चल रही ? अब कहें तो कहें क्या । ठीक है प्रभु।

— Anurag Kashyap (@anuragkashyap72) March 24, 2020



#21daysLockdown

I stay with my Mother and I’ll stay home for her !! No matter How much I miss him or my friends, they’re just a video-call away! pic.twitter.com/O7bcsx28Wj

— NIA SHARMA (@Theniasharma) March 24, 2020



Be safe and stay at home for yourself and your family! #21Days #21daysLockdown

— Sidharth Shukla (@sidharth_shukla) March 24, 2020



Dear All,

Instantaneous Panic Buying with the motive of hoarding essentials will or may result in someone needy go without it, which can be fatal for them n for the people surrounding them. Desperate people will take desperate steps and I m sure no one intends that.. cont.

— HK (@eyehinakhan) March 24, 2020



Complete lockdown till 14th of april 2020 from midnight.Please request you all to follow what our honourable prime minister @narendramodi ji has requested for. #21daysoflockdown #saveyousavenation #COVIDー19

— Devoleena Bhattacharjee (@Devoleena_23) March 24, 2020

भारत में कोरोना वायरस (Corona Virus-Covid 19) के तेजी से बढ़ते संक्रमण पर लगाम लगाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) ने देशभर को लॉकडाउन कर दिया है. इस पर बॉलीवुड के हस्तियों के विचार भी अब आ रहे हैं. हालांकि हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 24 मार्च की शाम 8 बजे किए गए संबोधन में इसका ऐलान किया. उन्होंने कहा कि रात 12 बजे आगामी 21 दिनों के लिए देश को लॉकडाउन किया जाएगा. 25 मार्च से यह पूरी तरह प्रभावी हो चुका है. ऐसे रात 12 बजे उनके ऐलान बाद से ही किराने, सब्‍जियों और मेडिकल स्टोर्स पर भीड़ जमा हो गई थी.इस बात को लेकर खुद एक्ट्रेस पायल रोहतगी ने भी स्वीकार किया है कि वो भी पीएम मोदी के आधे भाषण को सुनने के बाद ही बाजार की ओर भाग पड़ीं. उन्होंने ने भी अपने घर के लिए किचन और बेहद जरूरी समान खरीद कर आगामी 21 दिन के लिए रख लिए हैं. हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि उन्हें बाद में पता चला कि सभी आवश्यक चीजों की डिल‌िवरी कराई जाएगी साथ ही ये शॉप्स ओपेन भी रहेंगी.इसके साथ ही बॉलीवुड के शहंशाह यानी बिग बी अमिताभ बच्चन ने पीएम मोदी के इस फैसले का स्वागत किया है. उन्होंने अपनी एक हाथ जोड़ती हुई तस्वीर के साथ लिखा, ""हाथ हैं जोड़ते विनम्रता से आज हम, सुनें आदेश प्रधान का , सदा तुम और हम; ये बंदिश जो लगी है, जीवदायी बनेगी, 21 दिनों का संकल्प निश्चित Corona दफ़नाएगी!"इसके अलावा अभिनेता ऋषि कपूर ने भी पीएम मोदी के फैसले का समर्थन करते हुए कहा कि वो पीएम मोदी के साथ हैं.साथ ही उन्होंने देश का मजाक बनाने, खुद का मजाक बनाने से पर लोगों को हिदायत भी दी.हालांकि अनुराग कश्यप ने इस घोषणा को शाम आठ बजे किए जाने पर नाराजगी जताई है. उन्होंने लिखा, "8 बजे रात के बजाए सुबह आठ बजे बोल देते. चार बजे भी बोल देते तो इंतज़ाम कर लेते. हमेशा आठ बजे ही बोलते हैं और समय देते हैं चार घंटे का. उनका क्या जो पैदल घर को निकले हैं शहर छोड़ के, क्योंकि बस या ट्रेन नहीं चल रही? अब कहें तो कहें क्या. ठीक है प्रभु."टीवी एक्ट्रेस निया शर्मा ने भी कहा कि वो आगामी दिनों में अपने मां के साथ रहेंगी. चाहे दोस्त उन्हें कितना भी मिस करें.इसके अलावा बिग बॉस 13 के विजेता और प्रतिभागी रह चुके कंटेस्टेंट्स ने भी इस कदम को सकारात्मक बताया.