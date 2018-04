It's so disheartening and terrible to see our plastic addiction destroy wildlife and mother nature. This #EarthDay it's time to wake up, start acting and put an end to it now! #EndPlasticPollutionhttps://t.co/rD9H93YoL1

— Anushka Sharma (@AnushkaSharma) April 22, 2018



The Earth doesn’t need us to survive but we surely do! 🌍

No gyaan.. No action is any smaller, no job is going to be bigger than this. Do your own bit, a change starts when you start thinking, it starts from home.#EarthDay #GoBeyondPlastic

— Masaba Mantena (@MasabaG) April 22, 2018



Heartbreaking sight on Earth Day! Just travelled to Delhi and Ahmedabad... the streets are a mess ..!! its plastic, plastic, plastic everywhere .. and cows foraging for food nearby. Wake up! Do your little... for little drops of water make the mighty ocean 😇 #EarthDay pic.twitter.com/uUnd7rtrzd

— Juhi Chawla (@iam_juhi) April 22, 2018



Sustainability is key to survival and efforts are key to sustainability. Let our efforts be for ending the use of plastics, let’s give it our best shot. #EarthDay

— Ritesh Sidhwani (@ritesh_sid) April 22, 2018

बॉलीवुड सेलिब्रिटीज ने भी आज अर्थ डे मनाया. दीया मिर्जा से लेकर अनुष्का शर्मा और जूही चावला जैसी कई अभिनेत्रियों ने अर्थ डे पर पर्यावरण को हर तरह के प्रदूषण से बचाने की अपील की. दीया मिर्जा ने इस मौके पर शिव सेना के आदित्य ठाकरे के साथ मुंबई के दादर बीच की सफाई की.दीया ने अपने ट्वीट में यहां की तस्वीरें पोस्ट कीं और लिखा कि अगर हमें पर्यावरण को बचाना है तो प्लास्टिक का इस्तेमाल बंद करना होगा. हमें इसके बदले कपड़े या पेपर से बने बैग का इस्तेमाल करने को बढ़ावा देने की जरूरत है. दीया भारत में यूएन एनवॉयरमेंट प्रोग्राम की गुडविल एम्बेसडर हैं. उन्होंने ट्विटर पर अपने प्रशंसकों से प्लास्टिक बैग का इस्तेमाल न करने की अपील की.पर्यावरण को बचाने की इस मुहिम से ऋचा चड्ढा और अनुष्का शर्मा भी जुड़ीं. अनुष्का ने भी ट्वीट करके कहा कि यह देखकर बहुत बुरा लगता है कि प्लास्टिक को लेकर लोगों के एडिक्शन ने वाइल्डलाइफ और पर्यावरण को कितना नुकसान पहुंचाया है. अब ये वक्त है कि हम जाग जाएं, हरकत में आएं और इसे खत्म करें. अनुष्का ने अपने एक ट्वीट में व्हेल की तस्वीर पोस्ट करते हुए लिखा है कि इसकी मौत इसलिए हो गई क्योंकि, इसके पेट में 29 किलो प्लास्टिक था.ऋचा चड्ढा ने कहा कि हमें अपनी धरती को बचाने के लिए हर संभव कोशिश करनी होगी. हम इस पर हद से ज्यादा भार डाल रहे हैं. इसमें फैशन भी शामिल है. मेरी चॉइस भी परफेक्ट नहीं है पर मैं इसे बदलने की कोशिश कर रही हूं. ऋचा ने कहा कि आपको अपने कपड़े दो साल के बाद भी पहनने चााहिए, ये न समझें कि ये ट्रेंड में नहीं हैं तो इन्हें फेंक दो.वहीं डिजाइनर मसाबा गुप्ता ने ट्वीट किया, 'धरती को हमारी जरूरत नहीं, पर हमें है. कोई भी काम जो आप पर्यावरण को बचाने के लिए करते हैं वो छोटा या बड़ा नहीं होता. अपनी तरफ से हम सभी को कोशिश करनी चाहिए. आप अपने-अपने घर से इसकी शुरुआत करें.'