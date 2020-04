इरफान खान की मौत के बाद गमगीन हुआ बॉलीवुड, अमिताभ बच्चन-अजय देवगन ने जताया शोक

My dear friend Irfaan. You fought and fought and fought. I will always be proud of you.. we shall meet again.. condolences to Sutapa and Babil.. you too fought, Sutapa you gave everything possible in this fight. Peace and Om shanti. Irfaan Khan salute.

— Shoojit Sircar (@ShoojitSircar) April 29, 2020



T 3516 - .. just getting news of the passing of Irfaan Khan .. this is a most disturbing and sad news .. 🙏

An incredible talent .. a gracious colleague .. a prolific contributor to the World of Cinema .. left us too soon .. creating a huge vacuum ..

Prayers and duas 🙏

— Amitabh Bachchan (@SrBachchan) April 29, 2020



Heartbroken to hear about Irrfan’s untimely demise. It’s an irreparable loss for Indian cinema. Deepest condolences to his wife & sons. RIP Irrfan.

— Ajay Devgn (@ajaydevgn) April 29, 2020



Rest in peace @irrfank you have no idea what your kindness meant to me at a time I was at my least confident . My condolences to your family and loved ones.

— Sonam K Ahuja (@sonamakapoor) April 29, 2020



Very very sad to hear about Irrfan Khan. Gone too soon !

— sanjay suri (@sanjaysuri) April 29, 2020



Shocked to hear the demise of Legendary & exceptional Actor Irrfan Khan. Life is so unpredictable at times. My deepest condolences to the family & fans. #IrrfanKhan #PrayersAndDuas 🙏 pic.twitter.com/tnbmKOaGTl

— Nusrat (@nusratchirps) April 29, 2020



We have lost one of the finest Actor. He fought till the very end. Irrfan Khan you shall always be missed. Condolences to the Family. #IrrfanKhan #RestInPeace

— Boney Kapoor (@BoneyKapoor) April 29, 2020

बॉलीवुड एक्टर इरफान खान (Irrfan Khan) का 53 साल की उम्र में निधन हो गया है. दिग्गज एक्टर इरफान खान को मंगलवार को पेट के संक्रमण के बाद शहर के एक अस्पताल की आईसीयू (ICU) में भर्ती कराया गया था. उनके प्रवक्ता ने मंगलवार को ये जानकारी देते हुए बताया था कि 53 साल के एक्टर को कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी अस्पताल (kokilaben dhirubhai ambani hospital) में भर्ती कराया गया है. इरफान खान का 2018 में कैंसर की बीमारी का इलाज हुआ था. उनके निधन की खबर से बॉलीवुड शोक में है.इरफान खान के निधन की खबर सुनने के बाद अमिताभ बच्चन, अजय देवगन, शबाना आजमी, आर माधवन, सोनम कपूर, शूजीत सरकार, मिनी माथुर, नीलेश मिश्रा, क्रिकेटर हेमांग बदानी, भूमि पेडनेकर, परिणीति चोपड़ा, संजय सूरी और कई अन्य लोगों ने सोशल मीडिया पर शोक व्यक्त किया है.डायरेक्टर शूजीत सरकार ने इरफान खान के निधन की खबर दी है. उन्होंने ट्वीट कर लिखा- "मेरा प्यारा दोस्त इरफान. तुम लड़े और लड़े और लड़े. मुझे तुम पर हमेशा गर्व रहेगा. हम दोबारा मिलेंगे. सुतापा और बाबिल को मेरी संवेदनाएं. तुमने भी लड़ाई लड़ी. सुतापा इस लड़ाई में जो तुम दे सकती थीं तुमने सब दिया. ओम शांति. इरफान खान को सलाम.'आपको बता दें कि इरफान हाई ग्रेड न्यूरोएंडोक्राइन कैंसर से जूझ रहे थे. वो इससे रिकवर करने की कोशिश में लगे हुए थे. इसी बीच उनकी मां के निधन की खबर आई और तुरंत ही इरफान की हालत बिगड़ने की चर्चाएं शुरू हो गईं. इरफान के रूप में इंडस्ट्री ने एक बेहतरीन इंसान और एक बेहद टैलेंटेड एक्टर खो दिया है. इस खबर ने फिल्म इंडस्ट्री से लेकर उनके फैंस तक सभी को हिलाकर रख दिया है.