View this post on Instagram



If you are wondering chalkboard invitations are the new trend of the season, well, you are right! And guess who are the trendsetters? We are talkind about a couple who have finally decided to change their status to 'Permanent Roomates'. @sumeetvyas and @ektakaul11 More power to you guys! ❤️ #PuneetGupta #PGCouple #PGBride #EktaKaul #SumeetVyas #CelebWedding #CelebrityCouple #WeddingBells #WeddingVibes #CoupleGoals #matchmadeinheaven #permanentroomates #veereydiwedding #TeriMerishaadi #EktaSumeetWedding#sumeetektawedding #Bollywoodweddings #soonmarried #onedaytogo #aboutlastnight #wedmegood #weddingbrigade #wedair #weddingsutra #pinkvilla #ndtv